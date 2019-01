Hicham: "En el UCAM me daban más garantías que en el Murcia"

Hicham Khaloua fue presentado ayer como nuevo delantero del UCAM Murcia, ya que el exjugador del Castellón se cansó de esperar a que el Real Murcia obtuviera el permiso para poder fichar y optó por aceptar la propuesta del conjunto que dirige Pedro Munitis. El atacante de San Javier asume que llega a una plantilla en la que su posición tiene una competencia muy alta, ya que Titi, Luis Fernández y Manu Onwu ya son tres '9' los que tenía la plantilla universitaria antes de la llegada de Hicham.

El principal 'morbo' de su presentación era que explicara los motivos que le llevaron a olvidarse del Murcia para comprometerse con el UCAM: «El día 20 me dijeron en el Castellón que no contaban conmigo y mi agente empieza a escuchar a clubes, pero al final el UCAM me daba más garantías que el Murcia, ya que tampoco llegué a tener una propuesta en concreto». «Yo tenía que tener claro que quería que ir a un club en el que tuviera la oportunidad de jugar, pero en el Murcia nadie podía darme esa seguridad», explicó un delantero que prefirió no arriesgarse a fichar por una entidad que hasta el lunes no pudo comenzar a fichar jugadores, apostando por la estabilidad de los universitarios.

En su primera vuelta en el Castellón, cedido por el Almería, las cosas no le salieron como esperaba y ayer confirmó que «se han dado muchas cosas para que no salga todo bien, ya que por ejemplo se cambiaron 18 jugadores tras el ascenso y eso afectó sin ninguna duda a la plantilla».

Sobre que tenga que 'pelear' con jugadores contrastados en la categoría como Titi, Luis Fernández y Onwu, el futbolista murciano quiso matizar que «la competencia en el fútbol es buenísima, porque así todos tenemos que apretar al máximo y después que decida el entrenador».

En la puesta de largo de Hicham como nuevo jugador del equipo azul y dorado estuvo acompañado por Pedro Reverte, el director deportivo de la entidad, quien quiso agradecer las facilidades que «ha puesto el Almería para cerrar esta operación», además de desearle suerte a un jugador «polivalente, con velocidad y gol y que también mostró interés por el UCAM, algo que le agradecemos».

La llegada de caras nuevas implica también las salidas de forma inevitable y así ayer el club confirmó que «ha rescindido de mutuo acuerdo el contrato del joven delantero Ismael García». Ismael García López, nacido en Murcia el 30 de septiembre de 1996 -tiene 22 años- llegó al club el verano de 2017 procedente del Jumilla y tras pasar por el filial universitario esta temporada ha disputado 12 partidos en la liga, en los que ha marcado un gol, y dos encuentros más en esta edición de la Copa del Rey.

Asimismo, otro futbolista también salió de la disciplina azul y dorada un día antes que Ismael, ya que el club anunció el lunes que el centrocampista gallego Javi Rey rescindía el contrato que unía al jugador con la entidad universitaria, tal y como informó el club de manera oficial. Javier Villar Rey, nacido en Pontevedra el 20 de febrero de 1991 -está próximo a cumplir 28 años-, fue fichado el pasado verano y llegó desde el Badajoz tras haber estado antes en equipos como el Logroñés, el Guijuelo.

En el cuadro murciano apenas ha participado en seis partidos de la Liga en el grupo IV de Segunda B y en otros dos de la Copa del Rey y, el hecho de no contar demasiado para el entrenador Pedro Munitis, ha llevado al futbolistas a aceptar la salida en un mercado de invierno que finaliza mañana jueves a las doce de la noche. El UCAM tiene incluso opciones de ponerse líder del Grupo IV si gana su partido y tropieza el Cartagena, quien ahora mismo manda en la clasificación.