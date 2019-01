La Condomina romperá la norma

Mientras que los de Pedro Munitis han convertido su campo en un territorio casi inexpugnable, a los de Gustavo Munúa no hay quien les tosa cuando juegan lejos del Cartagonova.

FC Cartagena y UCAM Murcia andan enfrascados en un momento de la competición en la que la primera posición ha cambiado de manos hasta tres veces en las últimas seis jornadas. Los dos equipos se han convertido en protagonistas directos de este codo con codo, que este próximo domingo tendrá uno de sus episodios más interesantes: la disputa del derbi entre cartageneristas y universitarios en La Condomina.

El recinto deportivo murciano acabará por romper la norma de dos conjuntos que exhiben un enorme potencial cuando unos, los cartageneristas, juegan a domicilio y otros, los universitarios, lo hacen en el suyo.

El equipo entrenado por Gustavo Munúa ha podido sondear su nivel actual en las últimas cuatro jornadas tras enfrentarse al Balompédica Linense, ahora octavo, y al Recreativo de Huelva, quinto clasificado. Ante el primero volvió a demostrar su solvencia lejos de su campo con una victoria por la mínima, pero suficiente, para arrebatarle al UCAM Murcia la primera posición en la tabla clasificatoria. Ante el Recreativo de Huelva, esta última jornada, se topó con un muro defensivo propuesto por Salmerón -expreparador del UCAM-, que les hizo sumar un único punto.

Con este termómetro, el bloque cartagenerista ha demostrado que es solvente, aunque hay rivales que necesitan atrincherarse para rascar algo positivo de los albinegros.

Si miramos un poco más allá, nos encontraremos a un Cartagena que ha ofrecido un gran crédito en todos los enfrentamientos que ha disputado lejos del estadio Cartagonova

Son ya once los partidos que lleva jugados a domicilio este FC Cartagena y solo ha hincado la rodilla en uno de ellos, ante el CD El Ejido en la jornada decimoquinta. Detenta la primera posición en la clasificación de puntos acumulados fuera de su campo, con 24 puntos en once jornadas. Si contamos que el FC Cartagena suma 46 puntos en la actualidad, podemos concluir que más del 52% de los puntos que lleva en su casillero los ha conquistado cuando ha tenido que viajar a campo ajeno. Más de dos tercios de los puntos en juego han ido a parar a favor de los de Gustavo Munúa. Lejos de casa ha podido medir sus fuerzas con victoria en campo del Real Murcia, Linense y Jumilla entre los nueve primeros clasificados. No se ha enfrentado aún al UCAM Murcia, Melilla, San Fernando, Ibiza en lo que será una prueba de fuego para los de Gustavo Munúa.

El equipo entrenado por Munitis está a un solo punto del Cartagena, por lo que su trayectoria es casi un calco a la de su oponente del domingo. Eso sí, es un equipo muy fiable en su campo y no tanto a domicilio. Con un partido menos que el Cartagena como local, tiene dos puntos más que los albinegros.

Dicen sus números que en casa ha ganado ocho partidos y ha perdido solo dos. Además, la última derrota hay que remontarse al 30 de septiembre, en la sexta jornada, donde caían por 1-2 ante el Jumilla dirigido por Leonel Pontes.

En ese primer tramo de la competición perdía dos de sus tres partidos en La Condomina, algo que supo rectificar para acumular ahora siete victorias consecutivas. Malagueño, Sevilla Atlético, El Ejido y, por último, Recreativo Granada han mordido el polvo tras ser goleados en el campo del UCAM, lo que demuestra la fortaleza en casa.

El 53% de los puntos que ha conquistado hasta la jornada vigésimo segunda llegaron en su campo y son conscientes que el asalto de nuevo a la primera posición llegará si son capaces de mantener estos números ante el FC Cartagena.

El duelo se vislumbra muy competitivo, aunque no será definitivo. Eso sí, el UCAM Murcia tiene de momento a favor el hecho de haber superado al equipo albinegro en el Cartagonova. Una nueva victoria o un empate de los universitarios les daría ventaja en el caso de igualdad a puntos en los momentos finales de la temporada y con el título en juego.