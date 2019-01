Un Real Murcia que causa empacho

Los de Herrero desesperan en un partido en el que no hay ni una clara ocasión de gol.

Ya lo dijo hace catorce días Pedro Cordero. «Si al final de la temporada quedamos en el décimo puesto, pues seremos décimos. Si quedamos duodécimos, pues seremos duodécimos». Ya lo repite semana tras semana Manolo Herrero. «Lo institucional tiene prioridad sobre lo deportivo». Ya lo llevan avisando en el consejo de administración desde que la PARMU llegó a Nueva Condomina. Y, como les ocurriría a la mayoría de ustedes en sus trabajos, si sus jefes les dicen que con rendir al 20% es suficiente, pues para qué elevar la máquina. Si encima, esos mismos señores con traje y corbata que les dan órdenes, demuestran que sus capacidades no son suficientes para solucionar problemas, que a cuatro días para el cierre del mercado los derechos federativos siguen bloqueados, pues lo normal es que la indiferencia acabe sobreponiéndose a la pasión y a la garra.

Piensen en sus hijos. Imaginen que están estudiando aplicadamente en su habitación. Que están plenamente concentrados en sus libros. Y en ese instante, en vez de no molestarles, entran en su espacio, les cierran el manual de Matemáticas o de Lengua, y les invitan a encender la Play y echar una partidita o a marcharse con sus amigos al parque. En caso de que sus 'pequeños' les reprochen que tienen exámenes, ustedes se mantendrían firmes. «Si suspendes no pasa nada. ¿Acaso sirven para algo las ecuaciones o las oraciones subordinadas?». Ahora olviden a sus hijos, y vuelvan a los jugadores del Real Murcia. ¿Con qué ilusión saltan al campo si, pese a insistir que este equipo tiene que estar en los mejores, como no han dudado en decir Charlie Dean o Maestre, los que mandan -llámenlos PARMU, Cordero o Herrero- salen públicamente y dicen que «si somos décimos, pues décimos»? ¿Con qué pasión trabajarían ustedes si sus jefes ponen las metas tan bajas que prefieren despedir a quien haga falta y luchar por no descender para que nadie les acuse de fracaso?

Pues ahora unan todo eso en la coctelera y el resultado será el Real Muria actual, un Real Murcia que ha cogido el guante de los que se pasean por los despachos con traje y corbata pero que juegan con el dinero de otros, un Real Murcia conformista, un Real Murcia que ya acumula ocho empates a cero, un Real Murcia que ve que la grada se lo compra todo, un Real Murcia en el que hay que aplaudir que se sume un punto, un Real Murcia que, pese a jugar en su campo, no tira ni una sola vez a puerta, un Real Murcia que hace cambios por hacer, un Real Murcia en el que lo importante no es ganar, es participar; en definitiva, un Real Murcia indiferente, conformista; un Real Murcia que, de seguir así, ya nadie tendrá en cuenta en el Grupo IV.

Llegados hasta aquí todavía no les he dicho que ayer se jugó un partido en Nueva Condomina. Que el rival fue el Badajoz. Que Tanis debutó oficialmente en liga por la lesión de Mackay. Que Armando volvió a la titularidad justo en la semana que se ha rebajado el sueldo. Que Forniés volvió a tener minutos posiblemente como premio a rebajarse la nómina. Pero es que si acudieron al estadio grana ya sufrieron demasiado viviendo en directo una película que optaría a los premios Razzies, también conocidos como los 'anti-Oscar', como para que desde estas páginas les vuelva a recordar la pesadilla. Y si no acudieron, no seré yo la que les fastidie la mañana, la tarde y la noche.

Días malos tenemos todos, pero es que el Real Murcia se ha acostumbrado ya a ofrecernos partidos malos una semana sí y otra también. Ayer el empacho fue más que notable. Ni una sola ocasión clara de gol en noventa minutos, ni un pase filtrado, ni un centro más o menos decente. Lo que se vivió en Nueva Condomina fue un homenaje a la destrucción. Sin nadie capaz de crear, sin una mente privilegiada que sacase la varita mágica para encender la luz, sin un delantero que marque de vez en cuando un gol; Maestre y Miñano, por el lado grana, y Kamal y David Martín, por el bando visitante, se convirtieron en esos niños revoltosos a los que en sus manos, un nuevo juguete, apenas sobrevive unos segundos.

Fueron noventa minutos de pérdidas constantes, de robos de balón, de pases sin sentido ni dirección, de correr para no llegar a ningún sitio. El fuerte viento tampoco ayudaba. Por añadir una excusa más al ya gordo libro de pretextos que preside los despachos de Nueva Condomina.

La batalla por hacerse con el centro del campo era tan agresiva, que hasta Josema pronto entendió cuáles eran las prioridades. El muleño miró más atrás, donde se convirtió en el aliado de José Ruiz, que adelante; y así Kike Royo vivía el partido más plácido que posiblemente recuerde. Tampoco sufrió Tanis. El Badajoz, con Petcoff, intentó dar un golpe sobre la mesa, poner tranquilidad y cuidar el balón, pero tampoco lo consiguió. Los continuos choques hacían saltar por los aires la creatividad, y las pocas veces que los visitantes llegaban a los últimos metros, Charlie Dean y Hugo Álvarez demostraban por qué son las piezas más preciadas del tablero murcianista.

El partido era tan feo, tan empachoso, tan aburrido, que en el resumen televisivo solo verán unos cuantos disparos desviados que Armando realizó desde prácticamente su casa, un centro de Maestre al que por poco no llegó Julio Delgado y un tiro a media vuelta de Manel que fue manso a las manos de Royo.

No pidan más. Porque no pasó nada más. Aunque en el minuto 75 Hugo Álvarez era expulsado por doble amarilla, si alguien tuvo miedo a que eso diese ventaja al Badajoz, se equivocaba. La Segunda B no es el FIFA, donde, según cuentan los expertos que me rodean, cuando te expulsan a un futbolista, el rival siempre mete un gol. Aquí ni uno ni otro inauguró el marcador, pero tampoco nadie pareció echar en falta nada. Ni nadie lamentó desperdiciar una nueva vida. Porque en el césped, en la grada y en el palco parecen tenerlo claro, «si hay que ser décimos, pues seremos décimos. Y si hay que ser duodécimos, pues duodécimos».