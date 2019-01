Munitis: "Sebas Gil nos ha amargado la mañana, dimos un nivel altísimo"

El entrenador del UCAM Murcia, el cántabro Pedro Munitis, destacó en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado por su equipo en Don Benito el gran número de ocasiones que sus jugadores fueron capaces generar. Sin embargo, el resultado final (1-1) provocó sensaciones agridulces en el propio Munitis: «El resultado no es el mejor, pero las sensaciones son buenísimas», confirmó el técnico universitario.

Munitis sí reconoció que la gran actuación del portero del Don Benito, Sebas Gil, llegó a desesperar tanto a él mismo como a sus jugadores: «Sebas Gil nos ha amargado la mañana, hemos jugado a un buen nivel contra un Don Benito difícil, muy intenso, que nos ha puesto las cosas complicadas», consideró. Sin embargo, recordó que «esto es fútbol y así es la categoría. Felicito a los jugadores, estoy orgulloso de todos», confesó pese a no ser capaz de pasar del empate ante un equipo en descenso.

Según Munitis, a su equipo no se le puede hacer «ningún reproche» pese al empate final, aunque sus jugadores no fueron capaces de aprovechar las numerosas ocasiones de las que dispusieron, en especial un Manu Onwu que marró hasta cinco oportunidades bastante claras para marcar. «Así como en Talavera no estuvimos al nivel, en Don Benito hemos dado un nivel altísimo», aseveró. «Hemos sido dominadores en cuanto a control y a generar ocasiones de gol, haciendo buen juego por dentro, por fuera y al contragolpe».

Por último destacó que su UCAM rindió «al 200%. Hemos hecho un partido muy bueno, lo que pasa que no podemos dejarnos llevar por el resultado», recordó. «Hemos generado siete u ocho ocasiones claras de gol, pero este deporte funciona cuando tienes efectividad y marcas goles».

Los universitarios, que llegan en un buen momento de juego y de resultados tras conectar cinco jornadas consecutivas sin perder, reciben la próxima semana al líder, el FC Cartagena, al que ya ganaron en el duelo de la primera vuelta en el Cartagonova (1-2).

Por ello, Munitis concluyó diciendo que «el resultado no es el mejor, pero las sensaciones son buenísimas», en especial de cara a ese encuentro que podría ser crucial de cara al final de campaña y en el que el golaverage particular podría significar un importante hándicap para el equipo que lo pierda.