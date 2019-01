Manolo Herrero: "En los próximos días puede pasar cualquier cosa en el Murcia"

«En los próximos días puede pasar cualquier cosa en el Real Murcia, es así de claro. Ahora mismo nuestra intención fundamental en las condiciones que estamos es que no encajemos goles. No estamos en las mejores condiciones y un gol en contra casi nos condena a una derrota, pero es cierto que el objetivo últimamente es no perder», explicó ayer un Manolo Herrero que también se está 'comiendo' una situación tan extraña como que ni él mismo sabe ni cuántos fichajes van a llegar ni cuántos jugadores van a salir todavía de la centenaria entidad.

Los únicos pitos que recibió ayer el preparador de Andújar fueron cuando sustituyó a Manel por Chumbi, ya que los aficionados entendían que con el 0-0 en Nueva Condomina, lo mejor era terminar con dos delanteros: «Yo sería el primero que me gustaría jugar con ocho delanteros, pero ahora mismo no puede ser. Somos un equipo de mucha voluntad, pero con escaso acierto. Es evidente que arriba necesitamos gente que nos pueda ayudar». Las palabras de Herrero ponen de relieve que se va a tratar de fichar seguro un delantero, pero dejan en el aire lo que puede pasar con otros dos delanteros como Curto y Manel, quienes ahora mismo no pueden estar tranquilos, igual que, prácticamente, todo el vestuario murcianista.

El conjunto grana lleva ocho partidos consecutivos sin perder, pero el dato tampoco deja satisfecho ni mucho menos a un técnico que ha visto cómo ha cambiado la historia, desde una pretemporada en la que solo se hablaba del liderato hasta una situación actual en la que nadie sabe realmente cómo va a terminar: «No haber perdido en este tiempo es bueno, pero sinceramente ha sido más porque somos un equipo competitivo y que tiene orden que por otras cuestiones».

«La realidad económica será la que marque los posibles fichajes, pero claro que me gustaría tener a los mejores, pero no es sencillo. Estamos haciendo lo que podemos a día de hoy, pero ojalá que la gente que venga sea capaz de aumentar la calidad general del equipo. Nuestra obligación ahora mismo es solo pensar en ganarle el próximo domingo al Recreativo de Huelva, ya veremos cómo está la plantilla para la siguiente jornada», dijo Herrero.

El que se marchó más contento que unas castañuelas fue el técnico del Badajoz, el exjugador del Murcia Medhi Nafti. El francotunecino explicó como conclusión que «me voy con un sabor agridulce, porque podíamos haber ganado el partido». «No obstante, irse de Nueva Condomina con la portería a cero y un punto no es sencillo y por esto me marcho con la idea de que tengo un equipo muy fuerte y que desde que empezó este año está mejorando mucho», añadió el actual jefe del banquillo del Badajoz y viejo conocido de la afición murcianista.



Hugo Álvarez y Miñano , bajas por sanción para Huelva

Al Murcia le toca visitar la próxima jornada al Recreativo de Huelva de José María Salmerón, pero Manolo Herrero no podrá contar con dos jugadores que son titulares para el entrenador andaluz. Hugo Álvarez fue expulsado en el minuto 75 por doble amarilla y el central no podrá estar el próximo partido, mientras que el centrocampista Miñano vio una cartulina amarilla que supone la quinta en su casillero, por lo que el ex del Hércules le toca descansar también de forma obligada dentro de siete días. Lo que quiere el entrenador es que para este compromiso ya hayan aparecido los primeros fichajes por Nueva Condomina, ya que de lo contrario la situación para visitar el Nuevo Colombino podría ser un auténtico lío de no fichar cuanto antes.