Juanpi inventa, el Jimbee gana

El conjunto de Cartagena confirma su candidatura a entrar en los play off antes de un duro mes de febrero.

Tras una primera parte con muchas carencias en el juego, el Jimbee Cartagena supo remontar el 0-1 con el que se llegó al descanso y vencer por 3-1 al Viña Albalí Valdepeñas gracias a una muy buena segunda mitad de los rojiblancos, en la que pusieron sobre la pista velocidad, intensidad y actitud, destacando sobre todo el tanto de Juanpi desde su propio campo. Esta victoria, la sexta en los últimos siete encuentros, deja a los cartageneristas a solo dos puntos del play off, distancia a la que se encuentra ahora a falta de que hoy el Peñíscola, que es octavo, se enfrente al Barça Lassa.

El Valdepeñas salió mordiendo en el Palacio de los Deportes porque en menos de un metro obtuvieron dos oportunidades claras de gol, que sumado a la posesión alta y la intensidad enchufada tanto en defensa como en ataque, hacía que el jimbee tratara de sosegar el ritmo con posesiones lentas y largas. Pasados los tres minutos fue el equipo de Cartagena el que adquirió el control del balón, llevando el biorritmo del choque donde más le convenía. Así seguía la contienda en la que los locales comenzaban a gustarse sobre el parqué, asomándose a la portería contraria con disparos lejanos y alguna que otra internada por banda. Eran momentos en los que los azulones apenas tocaban el balón e insistían con la presión alta, pero sin eficacia porque los locales la superaban con facilidad.

Sin embargo, el cuadro vinícola cambiaba de cara con Manu García. Con el alicantino en pista, su juego se hacía más vertical y amedrentaba a los ro con unas cosecha de ocasiones como la que tuvo en el minuto 9, cuando la zaga del Jimbee sacó un balón en línea de gol con Raúl Jerez ya batido. El ecuador de la primera mitad no le sentó nada bien a la escuadra cartagenera. Perdió la posesión absoluta, lo que provocó que el Valdepeñas se fuera hacia arriba, dejando a la vez huecos en defensa. Pero el ataque local estaba lento.

El partido llegó a los quince minutos con un juego plano e insulso, donde el tiempo se encasquillaba, ya que el quinteto con mayor posesión carecía de velocidad e intensidad, mientra que los que no tenían el control del balón solo necesitaban un poco de acierto para inaugurar el marcador. Y así fue en el minuto 16 cuando Dani Santos logró enchufar un disparo desde la derecha que quitó las telarañas de la escuadra de Raúl Jerez, poniendo un 0-1 que hizo reaccionar a André Brocanelo, entrenador de Jimbee, quien pidió su tiempo muerto al ver que sus jugadores se estaban ausentando de la cancha. De todas formas, la reacción no llegó, ya que la actitud era plana y apática mientras que el Valdepeñas volvía a avisar con un remate a bocajarro de Manu García que despejó in extremis Raúl Jerez. A los 17 Mellado tuvo el empate en sus zapatillas en una posición plácida para marcar, pero fue desbaratada por la zaga vinícola. En los últimos dos minutos el Jimbee reaccionó asediando el marco de Coronado, quien estuvo a la altura anulando todos los intentos de los rojiblancos.

La segunda parte comenzó con más atrevimientos por ambos equipos, protagonizando un juego de idas y venidas, más eléctrico que en los primeros veinte minutos. Bateria ya contó con dos ocasiones claras en el arranque, mientras que Manu García también tuvo la suya. Sin embargo, fue el brasileño del Jimbee quien en la cuarta oportunidad logró empatar el choque con un toque sutil en el que elevó el balón por encima de Coronado tras una asistencia de Juanpi.

Con el marcador en tablas los rojiblancos siguieron asediando a Coronado hasta que a los 24 minutos fue expulsado Bateria por doble amarilla, un hándicap que pilló a los locales en plena reacción por la remontada. Por su parte, el Valdepeñas conseguía el dominio mientras que el Jimbee jugaba esos dos minutos con inferioridad numérica, aunque cuando las fuerzas se volvieron a equilibrar en pista, fueron los de Brocanelo los que pusieron la máxima intensidad anulando casi por completo al rival.

El choque estaba siendo más intenso en la segunda fase, en la que el Jimbee buscó con mayúsculas el segundo gol, que llegó a los 30 minutos en una genialidad de Juanpi. El jugador de Campos del Río, con el balón en su pista, vio adelantado a Coronado e incrustó el esférico en la escuadra rival desde unos 22 metros de distancia.

Con el 2-1, el quinteto que dirige visitante, que está entrenado por David Ramos, estiró líneas, siendo más vertical hasta que en el 32 sufrió la expulsión de Kike por doble amonestación. Ahora la superioridad numérica era para el Jimbee, que encaraba una buena oportunidad para dar el golpe final al partido con un tercer tanto que no llegó durante esos dos minutos.

Se tuvo que esperar hasta los 35 de juego para que se moviera de nuevo el electrónico. Fue en una internada por banda derecha de Raúl Canto, quien conectó con Ique, que estaba en el segudo palo y aprovechó la asistencia para perforar la meta de Coronado. A pesar de la distancia de dos goles que había ya en el marcador, los locales no aflojaron la marcha y seguieron insistiendo sobre el marco visitante, que comenzó a jugar de cinco a los 37 minutos con Mimi de portero-jugador. Pero el partido no dio para más y salvo un disparo de Manu García al poste y una parada en los últimos segundos de Raúl Jerez, quien se volvió a hacer daño en la estirada en el hombro que tiene dañado y por el que tendrá que pasar por el quirófano a final de temporada.

La victoria supone una balón de oxígeno para un Jimbee Cartagena que no tiene compromiso la semana próxima por los encuentros que disputará la selección española, pero que encara un mes de febrero muy complicado, con visitas a las pistas del Movistar Inter y el Barcelona, para recibir al Aspil Ribera Navarra en un partido que puede ser crucial para sus aspiraciones de jugar el play off por el título.