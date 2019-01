La grada sentencia a Javi Juárez, entrenador del UCAM Murcia

"No voy a dimitir, sería un acto de cobardía", dijo el técnico tras el partido

Nada más finalizar el encuentro ante el MoraBanc Andorra, los aficionados del UCAM Murcia CB expresaron su malestar con la mala dinámica del equipo al encadenar siete derrotas consecutivas. El conjunto murciano ha arrancado la segunda vuelta de la Liga Endesa en puestos de descenso al ser incapaz de poner fin a esta mala racha y fue una gran mayoría la que reclamó anoche en el Palacio un relevo en el banquillo para tratar de conseguir la salvación en la ACB lo más pronto posible en los próximos meses. Javier Juárez, entrenador del equipo universitario, se mostró dolido por la derrota ante el Andorra y aseguró que «entendería» cualquier decisión por parte de la directiva en las próximas horas si es por el bien del equipo. La decisión, según ha podido saber esta Redacción, está ya tomada, y salvo un giro radical de los acontecimientos, a lo largo del día de hoy se anunciará desde la entidad la destitución del turolense.

«Entendería todo lo que haga la directiva porque saben que mi confianza en ellos es absoluta. Cualquier decisión que tomen para mejorar el rumbo del equipo tendrá mi apoyo, sin duda», comentó el técnico aragonés. Al ser preguntado por si se planteaba dimitir por la situación que atraviesa actualmente el UCAM, Juárez afirmó en rueda de prensa que «no me he rendido jamás» y que no lo va a hacer. «Mira que es difícil no hacerlo en la vida, pero sería indigno por mi parte después de que el presidente y Alejandro Gómez hayan mostrado su apoyo. Que yo pensase en dimitir sería un acto de cobardía», explicó.

Además, el entrenador del UCAM Murcia, también aseguró que su equipo está atravesando por un mal momento, pero que no tiene nada que ver con un problema de actitud. «El equipo ha trabajado y los jugadores se han dejado la piel hasta el último segundo presionando el balón. Cualquiera que sepa de baloncesto sabe que no estamos bien, pero no tenemos un problema de actitud. Soy el máximo responsable de las siete derrotas, sin duda, porque soy el entrenador, pero no es un problema de actitud por parte de los jugadores», valoró.

En esta misma línea mantuvo su discurso Javier Juárez en la que salvo sorpresa fue su última rueda de prensa. Para él, una serie de infortunios, al salirse varias canastas del aro, impidieron ayer sumar más puntos al equipo universitario y las posteriores protestas de los aficionados. «La gente siempre está fenomenal, han apoyado siempre. ¿Cómo no van a estar descontentos con mi trabajo después de siete derrotas seguidas? Si yo sigo a mi equipo, y pierde siete partidos, claro que me enfado con el entrenador», comentó el entrenador aragonés y añadió que «seguro que me equivoco, porque tengo que tomar decisiones, pero mi intención siempre es la de ayudar al equipo».

«He probado de todo a lo largo de estos partidos, es verdad que fallamos canastas fáciles, bandejas... pero esto es lo que trae una dinámica negativa. Te duele y te frustra, per tienes que animar a los jugadores porque ellos sufren mucho y nos equivocamos todos porque somos personas. Pero siempre queremos lo mejor para el UCAM», concluyó ayer diciendo el entrenador Javier Juárez en la rueda de prensa posterior al encuentro frente al Andorra. Hoy el club tiene previsto poner fn a su primera experiencia en un banquillo de ACB.