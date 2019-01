Fernando Alonso agranda su palmarés tras ganar las 24 Horas de Daytona

El piloto español Fernando Alonso se proclamó este domingo campeón de la 57 edición de las 24 Horas de Daytona al concluir primero en la clasificación con su monoplaza Konica Minolta Cadillac DPi No.10 del equipo Wayne Taylor Racing cuando la prueba estaba suspendida por lluvia, por segunda vez, y todos los coches se encontraban en boxes.



Sus compañeros de equipo ganadores fueron el estadounidense Jordan Taylor, el japonés Kamui Kobayashi y el holandés Renger Van Der Zande.



Aunque la prueba tuvo un final frustrante, especialmente para los miles de seguidores, antes de que llegase la suspensión definitiva Alonso había dado una lección magistral de pilotaje bajo la lluvia con unos adelantamientos espectaculares que al final le valieron el triunfo a su equipo.





