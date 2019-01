El Don Benito pone a prueba el buen momento de forma del UCAM

El UCAM Murcia tiene un trámite que superar este mediodía antes de medirse al líder, el FC Cartagena, la próxima semana en La Condomina. Para llegar en plenitud de facultades y poder arrebatar esa primera plaza del grupo IV a los albinegros, el conjunto universitario debe cumplir en su visita al Don Benito (12.00 horas, Footters), un partido que sobre el papel debería cumplir con las expectativas de victoria del propio UCAM pero que podría convertirse en una encerrona típica.

El césped del estadio Vicente Sanz no estarás en las mejores condiciones, un factor que ha perjudicado siempre en exceso al equipo de Munitis. En todo caso, la complicada situación deportiva que atraviesa el Don Benito debe convertirse en el mayor aliado de los universitarios. Ubicado en la antepenúltima plaza del grupo IV tras caer goleado en el Cartagonova (4-0), el conjunto extremeño no consigue ganar en su feudo desde el 30 de septiembre, cuando superó al Atlético Malagueño.

Por tanto, para el UCAM Murcia se trata de una buena oportunidad para seguir aumentando su renta con el quinto clasificado. El equipo universitario se encuentra en pleno proceso de renovación, ya que el mercado de invierno ya ha brindado tres nuevas oportunidades de fichajes que en teoría mejoran lo existente. El centrocampista Jean Jules ya entró en la convocatoria la pasada semana, aunque no debutó, y a él se le unen ahora Grego Sierra y Hicham.

Los retoques necesarios, uno por línea del campo, llegan en plenitud de condiciones para aportar desde ya al equipo. No obstante, Munitis no podrá contar con Titi, que por segunda semana consecutiva no entrará en la convocatoria por problemas musculares. En todo caso, los dos últimos resultados, con una victoria tan importante como necesaria a domicilio ante el Linense y la goleada en casa ante el Granada B, no han hecho si no acrecentar las posibilidades del UCAM de luchar por todo dentro de unos meses. Además, tras unas semanas con problemas de cara a portería, los jugadores de ataque parecen haber recuperado la inspiración, como es el caso de Luis Fernández tras su regreso; de Manu Onwu, que atravesó una racha negativa demasiado larga; o de secundarios como Kilian Grant o Collantes, efectivos en goles y asistencias este curso.