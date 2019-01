"Estamos preparados, incluso para una derrota"

EL uruguayo aún no ve a Cristo listo para reaparecer.

Resiliencia. Se dice de la capacidad del ser humano a adaptarse y reponerse ante situaciones que se presentan adversas. Este término proviene del latín resalire, que significa «volver a saltar, recomenzar». Esta palabra se puede adaptar, y lo vamos a hacer, al fútbol. Porque según Gustavo Munúa, entrenador del Fútbol Club Cartagena, hablaba de la capacidad de sus jugadores a levantarse si el equipo falla. Los números albinegros son envidiables, pero la realidad dice que, tarde o temprano, un tropiezo puede ocurrir. «Estamos preparadísimos para perder, para recibir algún gol. Sabemos que nos puede pasar. También para remontar. Y si nos toca perder, estamos listos. Mi equipo es maduro y serio», explicaba el técnico cartagenerista.

Pero, de momento, eso no ha ocurrido. De hecho, pasa todo lo contrario. La escuadra albinegra está a un partido de establecer un nuevo récord de victorias consecutivas en Segunda División B. En seis se quedaron Pato y Luis Tevenet. Siete podría conseguir Munúa. «Va a ser un partido bonito. Primero por la situación en la que estamos. Jugamos en casa y contra un rival muy potente que va de menos a más. Y también, porque podemos hacer historia. Esto lo utilizamos como una motivación extra, que nos viene muy bien, y no como un peso», afirmaba el preparador uruguayo.

Pero la hazaña que quiere conseguir el Cartagena este domingo, a las 17.00 horas y en un duelo ofrecido por La 7, no va a ser fácil ya que enfrente habrá un equipo que se ha colado en la cuarta posición y que sueña con jugar los play off. «El Recreativo de Huelva es un rival muy peligroso. Tiene jugadores muy buenos, saben a lo que juegan. Nos van a exigir mucho. Es un equipo que ha ido de menos a más», explicaba el de Montevideo.

En este partido no se va a ver a Cristo Martín, única alta que ha dado el Cartagena en este mercado de fichajes de invierno, a la espera de lo que pase con Josua Mejía. «El canario nos va a dar muchas alternativas. Cristo va a subir el nivel. No sabemos cuándo va a estar listo pero no queremos apurarnos con él. Lo más importante es que él se recupere bien, con tranquilidad, y si el futbolista está a tope es más competencia interna para el equipo y nos va a hacer crecer», decía Munúa.

El Cartagena volverá a entrenar hoy, a puerta cerrada, en el Municipal Cartagonova, y mañana tendrá una buena piedra de toque para medir el nivel de una plantilla que hace soñar con el ascenso a Segunda División.