"Si Isi Ros ya ha firmado por otro equipo, su único error ha sido no decírnoslo"

El UCAM Murcia ha conseguido en este mercado de invierno a uno de los jugadores con más pretendientes de la Segunda División B. El central Grego Sierra, que hace unos días rescindía su contrato con el Numancia, reforzará la línea defensiva el equipo entrenado por Pedro Munitis. Pedro Reverte, director deportivo del conjunto universitario, solo tenía ayer elogios para el murciano: «Es un jugador en crecimiento total. Ahora tiene la oportunidad de reivindicarse para volver a Segunda, que es la categoría en la que tiene que estar», decía el lorquino, para destacar además la polivalencia del jugador, que puede actuar tanto en el centro de la defensa como en el pivote.

Grego Sierra es uno de los tres fichajes que ha realizado el UCAM en este mercado invernal. Aunque Reverte está conforme con la plantilla, el director deportivo dijo que «el mercado dura hasta el 31 de enero y prefiero no descartar nada. Siempre puede haber algo interesante de última hora que nos obligue a tomar decisiones».

El que no continuará en la disciplina del UCAM será el central Antonio Amaya. En el día de ayer, Pedro Reverte explicaba que el jugador no ha sido capaz de superar la lesión que le tiene casi tres meses fuera. «Ha estado tres meses parado y ha intentado volver, pero no puede. Las molestias en el tobillo no le dejan. Lo ha intentado, y le doy las gracias por ello, pero no puede», comentaba, confirmando la salida del madrileño.

El director deportivo universitario también se refirió al posible acuerdo entre Isi Ros y el Alcorcón para la próxima campaña. El extremo, que acaba contrato el 30 de junio, no ha querido renovar y, según algunos medios, se marchará al club madrileño. Sobre esto, Reverte indicaba que «en la última reunión decidimos darnos un tiempo hasta febrero. Cuando nos sentemos con él, pues ya nos comentará si realmente tiene algo firmado. Si es así, el error que ha cometido es no comentarnos que ha firmado con el Alcorcón, porque nosotros lo único que haríamos es darle la enhorabuena». El lorquino también dijo que espera que Isi Ros «siga dando el nivel de la primera vuelta».

Otro futbolista que tampoco ha querido renovar de momento es el central Javi Fernández. «Nos dijo que quería esperar y no tengo nada que reprocharle, es un profesional», continuaba Reverte, para añadir de Ros y Fernández que «nos dolería que se marcharan, pero el fútbol tiene estas cosas y cada uno de decide lo que le interesa».

Por su parte, Grego Sierra comentaba durante su presentación como universitario que «venir aquí es consecuencia de un cúmulo de cosas. Ellos han mostrado mucho interés desde verano. Y personalmente, creo que es un proyecto muy serio para volver a la categoría de plata. Esos son los factores que hacen que me haya decantado por venir al UCAM Murcia».