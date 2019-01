Los aficionados del Cartagena pagarán 15 euros ante el UCAM

El partido correspondiente a la jornada vigésimo tercera del grupo IV de Segunda División B que disputarán el UCAM Murcia y el FC Cartagena el domingo 3 de febrero, a las doce de la mañana, en el estadio La Condomina, ya tiene precios de las localidades. El club universitario ha reservado la grada lateral para los aficionados albinegros, igual que hizo en el choque frente al Real Murcia, aunque en esa ocasión el partido fue declarado de ayuda al club y los abonados tuvieron que pagar.

Los abonados del UCAM tendrá acceso gratuito con su carné, mientras que los precios que regirán en taquilla serán 20 euros en tribuna preferente, 15 euros en grada lateral y 10 euros en fondo norte. El club local ha anunciado que entregará 1.500 entradas al Cartagena de la grada lateral.

Las localidades ya se pueden comprar las entradas en las oficinas de La Condomina. El horario de venta es de lunes a viernes, de 9.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00. El día del partido las taquillas abrirán a las 9.30 horas

Antes de este encuentro, el Fútbol Club Cartagena recibe este domingo en el estadio Cartagonova al Recreativo de Huelva (17.00 horas), mientras que el UCAM, que marca segundo en la clasificación y que acaba de reforzarse con Grego Sierra y Hicham, visita al Don Benito (12.00 horas). Por su parte, los cartageneristas solo han confirmado un alta, el centrocampista Cristo Martín, quien sustituye a Álvaro Queijeiro. Además, también se ha marchado el sub-23 Juan Moreno.

El UCAM Murcia, por su parte, ha conseguido en este mercado de invierno a uno de los jugadores con más pretendientes de la Segunda B. El central Grego Sierra, que hace unos días rescindía su contrato con el Numancia, reforzará la línea defensiva el equipo entrenado por Pedro Munitis. Aunque el director deportivo, Pedro Reverte, está conforme con la plantilla, ha dicho que "el mercado dura hasta el 31 de enero y prefiero no descartar nada. Siempre puede haber algo interesante de última hora que nos obligue a tomar decisiones".

El que no continuará en la disciplina del UCAM será el central Antonio Amaya. Pedro Reverte explicaba que el jugador no ha sido capaz de superar la lesión que le tiene casi tres meses fuera. "Ha estado tres meses parado y ha intentado volver, pero no puede. Las molestias en el tobillo no le dejan. Lo ha intentado, y le doy las gracias por ello, pero no puede", comentaba, confirmando la salida del madrileño.

El director deportivo universitario también se refirió al posible acuerdo entre Isi Ros y el Alcorcón para la próxima campaña. El extremo, que acaba contrato el 30 de junio, no ha querido renovar y, según algunos medios, se marchará al club madrileño. Sobre esto, Reverte indicaba que "en la última reunión decidimos darnos un tiempo hasta febrero. Cuando nos sentemos con él, pues ya nos comentará si realmente tiene algo firmado. Si es así, el error que ha cometido es no comentarnos que ha firmado con el Alcorcón, porque nosotros lo único que haríamos es darle la enhorabuena". El lorquino también dijo que espera que Isi Ros "siga dando el nivel de la primera vuelta".