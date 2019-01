El meta Raúl Jerez aguanta a pesar de tener un hombro con molestias

Hace exactamente dos años Raúl Jerez se tuvo que retirar durante el encuentro que el Plásticos Romero disputó en el Pabellón Central de Cartagena ante el FC Barcelona por una subluxación en su hombro derecho. Se perdió varias jornadas a continuación para tratar de recuperarse y volver a la competición.

En 2019 Raúl sigue acusando el mismo problema. Esta campaña ya se ha perdido el encuentro ante Jaén porque se le volvía a repetir la lesión en el partido ante Peñíscola. En el último choque disputado en casa frente a Antequera se tuvo que retirar lesionado de nuevo y eso le hizo no poder viajar con el resto de compañeros a Pamplona.

La subluxación en su hombro derecho es un problema crónico que tiene el cancerbero y hasta el momento ha optado por el proceso conservador para mantenerse activo. Raúl Jerez no está dispuesto a tirar por la borda el resto de la temporada por este percance. Insisten desde el club que cada vez que se le sale el hombro se le hacen las correspondientes pruebas médicas -artroscopia, radiofrafías- por si el problema empeora, pero de momento tienen localizada la lesión, que no ha ido a más.

Añaden desde el Jimbee Cartagena que Raúl Jerez entrena mental y físicamente como si nada le ocurriera en el hombro, por lo que su recuperación suele ser incluso más rápida. Es más, esta misma jornada estará casi con seguridad para el encuentro que el equipo jugará en casa frente a Valdepeñas a partir de la una de la tarde.

No existe un tratamiento único para este tipo de dolencias, sino que la recomendación para recuperarse se basará en el tipo de inestabilidad que presente y de las expectativas deportivas. Dicen los especialistas que cuando el tratamiento conservador no funciona, lo ideal es pasar por quirófano. Raúl Jerez no se ha planteado de momento esta opción, aunque es más que probable que a final de temporada tenga que hacerlo.

Mientras, el cancerbero aguanta como si el dolor no le afectara en exceso.