FC Cartagena y Real Murcia miran con distintos ojos un mercado en plena vorágine

Si los españoles aprovechamos el mes de enero para renovar nuestro armario a precios rebajados, los clubes de fútbol utilizan la entrada del año para retocar sus plantillas de cara a la segunda vuelta de las distintas ligas. Los equipos del Grupo IV de Segunda B no son ajenos a la apertura del mercado invernal. Los conjuntos de cabeza intentan mejorar para no perder su ventaja; los de la cola buscan refuerzos que les ayuden a salir del pozo, y los que viven en tierra de nadie, intentan siempre mirar más hacia arriba que hacia abajo. A falta de ocho días para que se cierre este periodo de fichajes, el FC Cartagena y el Real Murcia miran el mercado de forma completamente distintas.

Ni albinegros ni granas han incorporado todavía a ningún jugador, aunque los motivos son bien distintos. Mientras que el club presidido por Paco Belmonte prefiere no tocar lo que funciona bien; en Nueva Condomina, pese a la necesidad de incorporar futbolistas a una plantilla que ha sufrido siete bajas, están completamente bloqueados por las denuncias ante la AFE. Aunque el consejo de Chema Almela ya ha realizado parte del trabajo para abonar los pagos pendientes, todavía quedan por resolver los casos de Borja Gómez y Fede Vega. Hasta que no se llegue a un acuerdo con ambos, Pedro Cordero sigue de manos cruzadas. El director deportivo, que ha visto como se le escapa Hicham por la incapacidad de sus jefes de pagar a la AFE, deberá darse prisa para satisfacer a un Manolo Herrero que ya el domingo reclamaba la llegada de futbolistas que «puedan jugar desde ya».

A 23 de enero, solo cuatro equipos del Grupo IV de Segunda B no han movido fichas para incorporar jugadores en el mercado invernal. Dos de ellos pertenecen a la Región -Cartagena y Real Murcia-, mientras que los otros dos son filiales -Sevilla Atlético y Granada B-. Los otros dieciséis equipos ya han aprovechado la apertura del periodo de fichajes para intentar cubrir sus principales necesidades. En este grupo están el UCAM Murcia, que cuenta con tres caras nuevas -Hicham, Jules y Grego Sierra- y el FC Jumilla, donde Pedro Asensio ha tenido que remangarse para poder equilibrar las bajas por el fin de la cesión de los futbolistas prestados por el Wolves. De momento los de Pontes, que han perdido hombres importantes como Donovan Wilson, tienen tres incorporaciones -Leilei Gago, Marco Valero y Seedorf-.

De todo el Grupo IV, el único equipo que no puede fichar jugadores es el Real Murcia. Los granas, tras veintitrés días de mercado, continúan con los derechos bloqueados por las denuncias ante la AFE, que ascienden a un total de 150.000 euros. Aunque ya se han resuelto la mayoría de los casos, todavía hay negociaciones abiertas con Borja Gómez y Fede Vega, por lo que la Federación Española no ha levantado el bloqueo a los granas. No pueden tardar mucho más tiempo en Nueva Condomina en solucionar el problema, y es que Manolo Herrero necesita jugadores para reforzar una plantilla que ha sufrido siete bajas y que apenas cuenta con efectivos, como se vio el pasado domingo, cuando el técnico andaluz solo pudo convocar a dieciséis jugadores para el choque ante el Villanovense. Además, pese al conformismo que transmite el consejo de administración, el Real Murcia no puede dejar de luchar por estar entre los cuatro primeros.

No han llegado fichajes, pero sí se han ido siete jugadores. Héber Pena, Alfaro, Correderea, Migue Leal, Dani Aquino, Dani Pérez y Compagnucci -éste último no ha llegado ni a debutar tras cinco meses sin ficha- han ido abandonando Nueva Condomina.

Si en el Real Murcia no pueden fichar, en el eterno rival, el FC Cartagena, prefieren quedarse al margen de este mercado invernal. Los dirigentes albinegros ya dijeron a finales del pasado año que tenían una plantilla compensada, por lo que iban a intentar tocar lo mínimo. A esto se unió el liderato logrado por el conjunto entrenado por Munúa en la primera jornada de enero. El ascenso al primer puesto reafirmó la decisión de Paco Belmonte, quien quiere ser fiel a los futbolistas que ahora mismo están destacando en el Grupo IV.

Si las temporadas anteriores fueron entre tres y cuatro los refuerzos llegados en enero al Cartagonova, en este 2019, los responsables albinegros no ha movido ficha, al menos todavía, para fortalecer ninguna parcela. Eso sí, han dado la baja al joven sub-23 Juan Moreno, que decidió marcharse por no contar con la confianza del entrenador. Además el club ha rescindido el contrato a Álvaro Queijeiro para habilitar una ficha para Cristo Martín, que estaba de baja debido a una lesión de gravedad. Es decir, el FC Cartagena no ha contratado a nadie de fuera, pero ha recuperado al centrocampista, santo y seña de la entidad en las temporadas anteriores.

En el Cartagena se considera que hay más fondo de armario que nunca y se ven capacitados para aguantar el ritmo con los que están hasta final de temporada.

Quedan ocho días para que se cierre el mercado, y el Real Murcia tiene mucho trabajo por hacer. La duda es si finalmente en el FC Cartagena, Paco Belmonte acabará cediendo para traer algún capricho a Munúa.