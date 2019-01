ElPozo, fuera de la Copa del Rey en los penaltis

ElPozo Mrucia ha caído eliminado en los cuartos de final de la Copa del Rey después de una tanda de veinticuatro penaltis, donde los porteros han sido los protagonistas, no solo por su paradas, sino porque después de lanzar todos los jugadores de campo, han sido los que han tenido que resolver la eliminatoria. En el último disparo, Fede se ha encontrado con el ciezano Juanjo, que con su parada ha clasificado al Barcelona para las semifinales tras un marcador de 11-12.

En el inicio del choque, después de unos primeros compases de gran intensidad y de varias intervenciones de Juanjo a disparos de Miguelín, los visitantes se han adelantado en el marcador gracias a un gran jugada de Ferrao a los doce minutos de juego. El pívot brasileño ha recibido de espaldas a portería, pero en su disparo a la media vuelta ha sorprendido a Fede. Los locales estaban siendo mejores hasta ese momento, pero sin acierto ante la portería rival.

A los quince mintuos de juego ha llegado la jugada polémica del partido. Xuxa ha sacado de banda y el balón ha acabado en la portería del Barça, pero los colegiados han interpretado que nadie ha tocado el balón ante las protestas de los locales. En medio de este desconcierto, los azulgranas han sacado partido, ya que en un contragolpe bien conducido por Ferrao, Sergio Lozano ha conectado un gran disparo para hacer el 0-2.

Los murcianos estaban contra las cuerdas, con la necesidad de reaccionar antes del descanso. Los intentos ha sido numerosos, como un disparo de Andresito al palo y otro del cordobés que también ha sacado bajo palos el meta visitante. Pero el ala internacional, que esta semana ha vuelto a recibir la llamada de la selección, ha sido el encargado de transformar un doble penalti a 18 segundos del final que le ha dado vida a ElPozo antes del descanso.

Los locales han logrado igualar el choque prácticamente en la primea jugada de la segunda parte. Xuxa, con un disparo desde la izquierda, ha colocado el balón donde Juanjo no ha podido hacer nada. Lo más difícil, que era igualar un 0-2 ante el Barça, estaba conseguido, pero hacía falta rematar la faena. Las ocasiones se han ido sucediendo, mostrándose más seguros en defensa los murcianos. Matteus ha ajustado bien la marca sobre Ferrao, quien apenas ha dispuesto de oportunidades. Pero ante la ausencia de errores, el marcador no se ha movido, pero con los azulgranas controlando mejor las faltas frente a un rival que a siete minutos del final ha cometido ya la cuarta.

A tres minutos del final el partido ha subido en intensidad. Después de Miguelín encontrarse con una intevención de Juanjo a un disparo raso, el Barça ha dado otro aviso con un disparo de Ferrao al laguero. Un minuto después, Xuxa ha sacado bajo palos un tiro de Marcenio. Varias pérdidas de balón en el centro de la pista han provocado las contras de los azulgranas.

Con muchas reservas han afrontado la primera parte de la prórroga ambos equipos. Solo una ocasión de Miguelín que ha acabado con manos de Xuxa y la quinta falta para los locales se ha registrado en los primeros tres minutos de añadido. Pero nada más comenzar la segunda parte, Fernando se ha encontrado en dos ocasiones con Juanjo, pero Adolfo ha respondido rápidamente con un disparo cruzado que se ha ido fuera.

En la tanda de penaltis, Dyego ha empezando adelantado al Barça, igualando Álex seguidamente .Sergio Lozano ha hecho el 3-4, volvieron a empatar Miguelín con un disparo a la izquierda de Juanjo. Entonces ElPozo ha hecho una variante, situando bajo palos a Fabio, que no ha podido atajar el disparo de Ferrao (4-5). Matteus ha engañado a Juanjo para volver a poner el 5-5. En el siguiente disparo, con Fede de nuevo bajo palos, el valenciano ha detenido el lanzamiento de Aicardo, pero Juanjo ha hecho lo mismo ante Xuxa, que ha desperdiciado así la ocasión de meter a su equipo en semifinales. Otra vez Fede ha sido protagonista al detener el disparo de Adolfo, pero Andresito ha fallado ante Juanjo. Marcenio ha hecho el 5-6, para de nuevo igualar Pito 6-6. Boyis ha puesto de nuevo contra las cuerdas a ElPozo con el 6-7, pero Fernando no ha fallado 7-7. En la siguiente, aciertos de Joselito y Fernando Drasler (8-8). Leo Santan y Valerio (9-9). La responsabilidad ha llegado a Darío, quien no ha fallado ante Didac, Pero llegando el turno a los porteros. Didac ha marcado ante Fede y Fabio también ha batido a Juanjo (11-11). Y en el último penalti, Juanjo a batido a Fede, quien en su lanzamiento se ha estrellado con un gran Juanjo.