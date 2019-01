El UCAM mantiene a Javi Juárez en el banquillo para recibir hoy al Anwil

El conjunto universitario regresa a la Champions para cerrar matemáticamente el primer puesto.

Sin cambios. Así se presentará el UCAM Murcia CB esta noche en el Palacio tras tocar fondo en la Liga Endesa. El conjunto universitario afronta hoy una nueva jornada de la Champions League después de encadenar seis derrotas consecutivas en la ACB y finalizar la primera vuelta de la competición doméstica en puestos de descenso, y lo hará con el entrenador Javier Juárez al frente del equipo. Después de la mala imagen ofrecida el domingo en Las Palmas, al caer contra el Herbalife Gran Canaria desperdiciando una ventaja de 18 puntos al descanso, todos los focos apuntaban a un relevo en el banquillo al estar inmerso el UCAM en la peor racha negativa de los últimos cinco años.

Sin embargo, desde el club se apostó ayer por mantener al técnico aragonés en el cargo con la amenaza de que esta noche se viva un ambiente crispado debido a la mala dinámica del equipo en la Liga Endesa, como ha ocurrido en otras temporadas. El riesgo de que la atmósfera sea distinta a la habitual también puede darse al ser un encuentro prácticamente intrascendente para el equipo universitario en Europa, puesto que tiene amarrado de forma virtual el primer puesto de su grupo para acceder a las eliminatorias con el factor cancha a su favor. Una victoria esta noche ante al Anwil (20.30 horas, Popular TV) certificaría la primera plaza a falta de dos jornadas para concluir la fase regular. Aunque el equipo murciano también podría saltar al parqué del Palacio conociendo que es primero de grupo si el Sidigas Avellino vence al Banvit en el choque que se disputará a las 18.00 horas. Pero el aval de la buena dinámica en la Champions ya no le sirve a la afición murciana, al no contemplar soluciones en la Liga Endesa para evitar tener que sufrir por la permanencia. Todavía más si se tiene en cuenta que el sábado empezará esa lucha con un duro partido en el Palacio frente al Morabanc Andorra de Ibon Navarro, exentrenador universiario.

El objetivo principal del choque será intentar sumar la undécima victoria en el torneo europeo, sellar el liderato y dar descanso a los jugadores más castigados físicamente. Sobre todo un Emanuel Cate que apenas pudo participar el domingo frente al Herbalife Gran Canaria por culpa de un esguince de tobillo que sufrió hace una semana antes de medirse al Sidigas Avellino italiano. También será una oportunidad para que tanto Dino Radoncic como Luka Mitrovic, las dos incorporaciones que llegaron hace una semana y media, cuenten con más minutos y se acoplen todavía más a sus nuevos compañeros con vistas a que sirva para reconducir la marcha en la ACB.

No obstante, el Anwil Wloclawek no vendrá al Palacio relajado, ya que todavía cuenta con opciones de conseguir una de las cuatro plazas que dan acceso a la siguiente ronda. Por lo que un triunfo frente al UCAM Murcia le facilitaría el camino después de sufrir tres derrotas consecutivas en el torneo europeo durante las últimas jornadas. El equipo murciano afrontará las tres fechas que restan a la fase regular de la Champions como local, puesto que los tres encuentros frente al Anwil, el MHP Riesen y el Banvit turco los disputará en el Palacio. El UCAM no hará más las maletas en Europa hasta principios del mes de marzo y el 8 de febrero se realizará el sorteo de las eliminatorias.