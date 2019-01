El UCAM se lo juega todo a una carta en Las Palmas

Ni el UCAM Murcia CB ni el Herbalife Gran Canaria se imaginaban llegar al cierre de la primera vuelta de la Liga Endesa en estas circunstancias. El conjunto universitario visita Las Palmas (13.00 horas, Movistar + dial 55) con la necesidad de romper su mala racha tras encadenar cinco derrotas consecutivas, mientras que el equipo canario todavía está pagando el tener que compaginar la ACB con el calendario de la Euroliga. Aunque lo cierto es que ambos han alcanzado el ecuador de la temporada con idéntico balance y con el peligro de caer a la zona peligrosa de la clasificación.

Y es que si el UCAM no es capaz de vencer al Herbalife, y el Movistar Estudiantes supera al Gipuzkoa Basket (actual colista), pondría el punto y final al primer capítulo del año en puestos de descenso. La plantilla que dirige Javier Juárez, entrenador universitario, necesita romper con la crisis de resultados en la que se encuentra inmerso y todo lo que no sea ganar en el Gran Canaria Arena agrandaría todavía más la espiral negativa que inició hace un mes. Desde la campaña 2016-2017, el equipo murciano no se encontraba en un periodo de sequía de triunfos tan prolongado y en esa ocasión también tuvo que escapar del fondo de la clasificación con el regreso del entrenador Fotis Katsikaris.

Así pues, eso es lo que intentará buscar el UCAM a partir de hoy. Huir lo más pronto posible del lío en el que se ha metido con una victoria en una pista que históricamente no se le ha dado muy bien. No obstante, el cuadro murciano ha sido capaz de vencer en dos ocasiones recientemente (en 2013 y 2015) e intentará aprovechar el mal momento por el que también atraviesa su rival para añadir un triunfo más a su casillero. La principal duda en la plantilla de Javier Juárez será la de un Emanuel Cate que no pudo disputar el choque de la Champions League del miércoles ante el Sidigas Avellino por culpa de un esguince de tobillo, por lo que la participación del pívot rumano estará ligada a su evolución durante estos días en los que el equipo ha entrenado en Las Palmas al viajar directamente allí desde Italia.

Aunque la atención también se centrará en la evolución tanto de Dino Radoncic como de Luka Mitrovic, quien dejó buenas sensaciones frente al Avellino, en su segundo partido en la liga ACB con el UCAM Murcia tras su llegada la pasada semana. La derrota ante el Iberostar Tenerife la pasada jornada en el Palacio también dejó a varios jugadores 'tocados', como son los casos de Askia Booker o Milton Doyle, por lo que intentarán recuperar la confianza para cambiar su rendimiento de cara al segundo tramo del año.

En el Herbalife Gran Canaria, por su parte, la gran duda estará en la presencia del alero Marcus Eriksson, quien sufre un esguince de tobillo de grado I y su participación en el partido no está del todo descartada. El interior Eulis Báez parece haber dejado atrás sus problemas musculares tras disputar el duelo ante el Fenerbahce en la Eurliga, mientras que el base Clevin Hannah, quien militó el pasado curso en el UCAM, sigue recuperándose de su lesión. El que sí se medirá a su exequipo será el pívot Kim Tillie.