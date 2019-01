El Cartagena gana sin sufrir ante el Don Benito

El Cartagena supera al Don Benito en un partido en el que los locales llevaron la iniciativa de principio a fin. Goleada por 4-0 donde Elady volvía a ser el protagonista, con dos tantos, y donde Moyita y Santi Jara dieron la puntilla al cuadro extremeño.

Los albinegros necesitaban la victoria después de que el UCAM Murcia consiguiera los tres puntos contra el Recreativo de Granada. Sabiendo ese resultado, los albinegros no querían especular con el resultado y así lo demostraron desde el primer minuto. Sin Santi Jara en el once inicial, el dominio era absoluto albinegro. El Don Benito salió a no encajar, pero el plan le duró poco. Elady, protagonista del encuentro, y de las últimas 5 jornadas, batía a Sebas Gil a los 5 minutos de juego. Los de Munúa habían puesto la quinta marcha desde el primer minuto. Iban por una autpista sin peaje, directos a conservar el liderato.

Minutos más tarde, otra vez Julio Gracia sacaba la varita mágica, esa que había movido ya en el primer tanto con un pase espectacular y, otra vez, Elady, tuvo oportunidad de marcar el segundo, erpo en esta ocasión su control se marcharía demasiado largo, siendo el guardamenta del Don Benito el que tendría toda la ventaja. El Cartagena seguía a lo suyo. Tocando de un costado a otro, buscando los pases interiores, casi todos encontrando su destinatario. Y así, llegaría el segundo. En este caso, cambio de papeles. Elady era el asistente. Moyita, el rematador. Y no falló. El segundo tanto llegaba en el minuto 20 y desde ese momento hasta el final, el Cartagena se marcaba un monólogo digno de los mejores escenarios.

El guion de la segunda parte era casi idéntico al de los primeros 45 minutos. Volvía a marcar el Cartagena nada más arrancar el segundo acto. Elady quería seguir siendo el protagonista. En esta ocasión, córner patedeado desde la izquierda por Julio Gracia, Moisés García la peinaba y en el segundo palo, completamente solo, Elady hacía su segundo gol en el encuentro y el noveno en su cuenta esta temporada. Pero aquí no se había puesto punto y final a la función. Santi Jara salía al campo y, en uno de los primeros balones que tocaba, montaba una contra que el propio Jara culminaba tras una buena combinación con Cordero. Con 4-0, Munúa optaba por dar descanso a su goleador, un Elady que ha marcado en las últimas 5 jornadas de forma consecutiva, y ponía sobre el terreno de juego a Igor Paim. Quedaba todavía media hora hasta el final del partido, tramo que se hizo muy largo. Y no por el sufrimiento de los locales, que no hubo, sino porque con una ventaja tan abultada, lo mejor que podía pasar es que se echara el telón y se diera paso a otra nueva entrega, que será contra el Recreativo de Huelva, el próximo domingo, a las 17:00 horas.

Sexta victoria seguida del Cartagena, igualando así la racha que conseguía el cuadro albinegro con Pato y Tevenet en el banquillo.