"Pase lo que pase, mi idea es que el 19 de mayo estemos entre los cuatro primeros"

Miñano, con fiebre, es duda para visitar mañana al Villanovense.

Aunque Manolo Herrero también tiene que estar afectado por la situación actual del Real Murcia, el entrenador andaluz explicó ayer en rueda de prensa, por mucho que lo económico prime sobre lo deportivo, que «pase lo que pase en el mercado de invierno, mi idea no cambia y es la de que el 19 de mayo terminemos la Liga entre los cuatro primeros clasificados». Las palabras del entrenador del conjunto grana son también un poco de oxígeno y esperanza para un sector de los aficionados, el que se resiste a pensar que el equipo termine convirtiéndose en uno más del montón, por mucho que la situación económica de la centenaria entidad es crítica.

«Yo no me arrepiento ni lo más mínimo de haberme comprometido con un club como el Murcia, porque somos conscientes de que independientemente de la situación todos queremos cumplir los objetivos históricos de esta entidad. Actualmente nada me hace pensar en que es imposible estar el 19 de mayo entre los cuatro primeros clasificados, lo digo con sinceridad», explicó el jefe del banquillo de Nueva Condomina, un entrenador que también recalcó las posiciones más urgentes que tiene que reforzar el equipo tras la marcha de seis jugadores hasta el momento.

En este mes de enero, el club grana ya ha dado seis bajas -Alfaro, Héber Pena, Migue Leal, Dani Pérez, Dani Aquino y Corredera-, además de haber comunicado a Víctor Curto, Armando y David Forniés que no cuenta con ellos y que lo mejor es que busquen una salida. «Yo ya he vivido una situación parecida estando en el Jaén y entiendo a los jugadores. El hecho de que nos hayan pagado otras dos nóminas también nos ha dado confianza para creer un poco más en nosotros porque sabemos que el club sigue hacia adelante».

El hecho de que la directiva grana no pueda todavía inscribir nuevos futbolistas al tener deudas con exjugadores y, por tanto, los derechos federativos bloqueados por la Federación Española de Fútbol, es uno de los asuntos que más preocupado tiene a los aficionados. «Quiero pensar en que habrá fichajes, ya que de lo contrario sí que habría problemas seguro. Si tenemos que sacar esto adelante con lo que tenemos lo vamos a hacer, pero confío en que sí van a llegar refuerzos», explicó el preparador de Andújar.

«Necesitamos gente, por ejemplo, para los dos extremos, ya que solo tenemos a Josema y a Julio, pero también reconozco que un defensa nos vendría bien para reforzar esta parte del campo», dijo un entrenador al que le ha tocado lidiar con una de las peores épocas en la centenaria historia de la entidad.

Sobre los jóvenes de la cantera que ya han debutado bajo el mando del jienense y la posibilidad de que haya que recurrir a ellos por necesidad obligatoria, Herrero confesó que se adaptaría, pero con ciertos matices: «Son jugadores que sobre todo tienen que ganar experiencia y es lo más normal del mundo, pero sí es cierto que algunos tienen opciones de quedarse en la primera plantilla».

Sobre la situación institucional, que cada día cambia apareciendo nuevas noticias, Herrero también tiró de sinceridad para indicar que «ya nos hemos acostumbrado a esta situación por desgracia». El propio Herrero confirmó que el centrocampista Miñano no pudo entrenar ayer con el resto de compañeros por tener fiebre, por lo que podría ser una baja sensible para el choque del domingo en casa del Villanovense.