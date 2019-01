Munúa: "Tampoco nosotros estamos para tirar cohetes"

El técnico del Cartagena recalca que no pretendía que Juan Moreno se marchara del club, pero comprende la decisión del futbolista.

Gustavo Munúa no quiere oir hablar de ningún tipo de euforia que aleje al equipo de su trabajo diario y de su empeño por mejorar jornada a jornada. Con esa mentalidad afronta el partido de este domingo contra el Don Benito, el antepenúltimo clasificado del grupo IV. A pesar del cartel de víctima propiciatoria del conjunto extremeño, el entrenador uruguayo piensa que «es un rival complicado» y apunta que «de los últimos cuatro partidos solo ha perdido uno». «Estamos en una posición de privilegio, pero sabemos que si no hacemos las cosas bien, eso nos llevará a tener malas sensaciones», advierte el técnico.

Echando la vista atrás, en el Cartagena son conscientes de que en el partido de ida no supieron doblegar al Don Benito. Se habló entonces del mal estado del césped, pero lo cierto es que el equipo albinegro no era ni la sombra de lo que es ahora. «Éramos un equipo totalmente en construcción y nos encontramos con un campo totalmente irregular. Era otro fútbol», recuerda Munúa. Unos días más tarde, el Cartagena les apeó de la Copa del Rey en ese mismo escenario. A pesar de los malos resultados del oponente de esta jornada, el técnico albinegro señala que «no dejan de ser un equipo intenso, ordenado y que tiene sus armas».

El Cartagena ya está un poquito más asentado en la primera posición, de la que se adueñaron hace apenas diez días. El liderato es un caramelo que a nadie le sabe mal, e intentarán retenerlo una semana más. El UCAM Murcia es el único que se lo puede arrebatar a corto plazo, pero Munúa aleja el foco de esa cuestión y reitera que están pensando no relajarse y no en los resultados del resto de rivales. «Los equipos cada vez nos conocen más, nos van a hacer los partidos más incómodos, y para esos equipos nosotros tenemos que tener alternativas». Esos detalles de los que habla «son cosas puntuales» en las que el equipo puede avanzar, como «ser un poco más profundos, interpretar mejor qué hacer en zonas de definición y dar más alternativas al juego». «Los rivales saben que tenemos muy buen juego por dentro, buen juego por bandas, pero se pueden tener más variantes, sin dejar de hacer lo que ya hacemos bien», comentó el uruguayo.

Después de la confirmación de la salida del equipo de Juan Moreno, Gustavo Munúa tuvo palabras de elogio para el joven futbolista: «Es una lástima. Se va una gran persona y un gran jugador», dijo. El propio técnico ha sido el que no ha contado con él durante esta primera vuelta, pero a pesar de ello apunta que en ningún momento forzaron su marcha, y que le han dejado ir para no perjudicar los intereses del jugador: «Lamentablemente no le pudimos dar los minutos que él pretendía. No he pedido que él salga. Valoramos que es un jugador joven, que quería minutos, y no podemos ser tan egoístas de pensar solo en nosotros.», comentó el preparador uruguayo. «Queríamos que siguiera creciendo con nosotros y que esperara su oportunidad para demostrar el jugador que es, pero también comprendemos la situación del jugador», añadió al respecto. Así pues, Juan Moreno abandona el club tras haber jugado solo 21 minutos en la primera vuelta.

El otro foco de inquietud en un club tan idílico es la situación de Cristo, porque aún no se sabe si le van a inscribir en la segunda vuelta a la espera de que se recupere de su lesión. «Lo más importante es la salud del jugador. Viene desde hace muchísimo tiempo luchando contra esta lesión. Vemos una mejoría importante cada semana. La evolución está siendo muy favorable, aunque obviamente no está al cien por cien, ni cerca», apuntó Munúa.