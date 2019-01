El UCAM no descarta la salida del defensa Antonio Amaya

El UCAM Murcia presentó ayer al camerunés Jean Jules como nuevo refuerzo del club universitario, un centrocampista que llega cedido por el Albacete hasta el final de la temporada. No obstante, la actividad en el despacho de Pedro Reverte, el director deportivo del UCAM, no ha terminado, porque el club no descarta que se le pueda buscar una salida a Antonio Amaya, un central que llegó para ser uno de los referentes del equipo, pero al que las lesiones apenas le han permitido intervenir siete partidos en el esta primera vuelta. «Aunque Amaya ha comenzado a entrenar con normalidad, la próxima semana tomaremos una decisión sobre este tema», dijo ayer el lorquino sobre uno de esos fichajes que, por distintos motivos, no ha dado lo que se esperaba con su fichaje. Hasta ahora Pedro Munitis, el entrenador del UCAM, había encontrado la solución de readaptar a Carlos Moreno en el centro de la defensa, algo que le ha funcionado, pero desde la dirección deportiva hay mucho interés en conseguir un central puro y polivalente para que Munitis tenga más donde elegir a la hora de planificar los partidos.

Antonio Amaya aterriza en el UCAM directamente desde Segunda División y tras disputar 33 y 34 partidos con el Rayo Vallecano, pero los problemas físicos han impedido que el hermano de Iván Amaya, ex jugador tanto del extinto Ciudad de Murcia como del Real Murcia, haya podido convertirse en el jefe de una defensa que Munitis quiere reforzar para que el conjunto universitario tenga ciertas garantías para afrontar una segunda vuelta que se presenta larga, como todas las temporadas.



Jules, cedido por el Albacete

El primer refuerzo del UCAM de este mercado invernal fue presentado ayer en la sala de prensa de La Condomina. El jugador Jean Jules estuvo acompañado por el director deportivo del club, Pedro Reverte, y Agustín Ramos, gerente de Fibranet. El primero en tomar la palabra fue Reverte para decir que «damos la bienvenida a Jean al club y le deseamos mucha suerte, además de agradacerle al Albacete su predisposición para que este jugador pueda estar aquí». «Se trata de un futbolista que nos puede ayudar en esa posición de 6 y de 8. Tiene experiencia en España, sobre todo en el Rayo Vallecano. Este año no ha tenido muchas oportunidades en 2ª División y viene ahora a intentar a ayudarnos en el centro del campo», explicó Reverte sobre la llegada de este futbolista. Posteriormente, Jean realizó sus primeras declaraciones como nuevo jugador universitario: «Estoy aquí para intentar ayudar al equipo lo máximo posible para llegar a cumplir sus objetivos en esta recta final de temporada». El centrocampista camerunés explicó que «había más ofertas, pero Pedro Reverte habló con mi representante para explicarnos cómo era el UCAM Murcia y además me han hablado bien del club y decidí apostar por este gran proyecto sin muchas dudas».