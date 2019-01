Luis León y Rubén Fernández brillan en la cuarta etapa en Australia

Los dos ciclistas murcianos que están participan en Australia en el Tour Down Under, Luis León Sánchez, del Astana, y Rubén Fernández, del Movistar, han sido protagonistas en la cuarta etapa de la primera prueba importante del ciclismo mundial en el año 2019. Mientras que el muleño, que ya estuvo a punto de lograr la victoria en la tercera jornada, donde fue superado por Peter Sagan, ha sido tercero en el sprint final, el ciclista de Churra ha sido quinto en una jornada que ha ganado el sudafricano Daryl Impey, del Mitchelton-Scott. En la línea de meta se han jugado la victoria un grupo de veinte corredores que se ha formado en la última subida del día.





?? The defending champion @darylimpey timed that just perfectly ???????????? What a finish to 100% Stage 4 for the @MitcheltonSCOTT man!! #TourDownUnder pic.twitter.com/KKrfaIV7T0