Las denuncias ante la AFE se atragantan y el Murcia continúa sin poder fichar

«Eso no va a ocurrir». Así respondía el pasado domingo Manolo Herrero a una pregunta en la que era cuestionado por qué pasaría si el Real Murcia al final no podría acudir al mercado invernal por el bloqueo de los derechos ante los impagos a jugadores de la pasada temporada. Pedro Cordero, director deportivo del club grana, indicaba, por su parte, el pasado lunes que «si no arreglamos lo de la AFE, mi trabajo no servirá de nada». Además, el cartagenero comentaba que a finales de esta semana podría estar todo solucionado. De momento, tanto Herrero como Cordero tendrán que esperar para poder presentar a nuevos refuerzos. Y es que a los responsables de la entidad se les está atragantando el desbloqueo de las denuncias que se han recibido a través del Sindicato de Futbolistas.

Solo Santi Jara y Elady Zorrilla, actualmente en el FC Cartagena, han llegado a un acuerdo con la entidad murcianista para el cobro de lo que se les debía del pasado curso, retirando por tanto sus denuncias. Sin embargo, queda mucho trabajo por delante, por que el resto de futbolistas no aceptan las condiciones propuestas por el consejo de administración del Real Murcia. Pese a que el martes se filtraba que, salvo con Fernando Llorente, con el resto ya se había llegado a un acuerdo para el pago, la realidad es otra. De hecho, esas informaciones salidas desde Nueva Condomina solo han hecho aumentar el malestar de los jugadores afectados.

Los responsables granas han decidido no asumir directamente los pagos ante la AFE, apostando por llegar a acuerdos con los distintos jugadores, entre los que están Pedro Martín, David Mateos, Borja Gómez, Fede Vega, Fernando Llorente... La propuesta es desembolsar ahora una cantidad y aplazar el resto, algo que no acaban de aceptar los afectados, que ya están cansados de los continuos incumplimientos del club. Pese a que el actual consejo de administración está cumpliendo con sus promesas, los antecedentes protagonizados por Raúl Moro y Víctor Gálvez no generan confianza, por lo que de momento el desbloqueo se está atragantando en Nueva Condomina.

Sin poder fichar, Manolo Herrero cuenta ahora mismo con 17 jugadores en la plantilla. En este mes de enero el club grana ya ha dado seis bajas -Alfaro, Héber Pena, Migue Leal, Dani Pérez, Dani Aquino y Corredera-, y ya ha comunicado a Víctor Curto, Armando y David Forniés que no cuenta con ellos. Además, el argentino Compagnucci sigue sin tener licencia para jugar.



Plantilla El equipo ha cobrado esta semana la nómina de noviembre

La plantilla y cuerpo técnico del Real Murcia han cobrado esta semana la nómina correspondiente al mes de noviembre, algo que había prometido la nueva directiva y que se ha cumplido para alegría de los jugadores que van a seguir defendiendo los colores de una entidad que posiblemente no realice ningún fichaje en el mercado de invierno si no es capaz de desbloquear la deuda que le impide inscribir nuevos jugadores en la Federación Española. Por lo tanto, actualmente tanto el cuerpo técnico como los futbolistas solo tendrían pendiente el cobro del mes de diciembre, aunque parece que los que se queden van a tener prácticamente asegurado su salario total el próximo 30 de junio. Por otra parte, ayer se conoció que el choque de dentro de dos jornadas contra el Badajoz en Nueva Condomina correspondiente a la jornada 22 del torneo liguero en Segunda B se va a disputar el domingo 27 de enero a las 17.00 horas en Nueva Condomina. Previamente, este domingo el Murcia juega en casa del Villanovense a las cinco de la tarde.