Sagan evita el triunfo de Luis León Sánchez en Australia

El muleño Luis León Sánchez Gil, del equipo Astana, ha comenzado con fuerza la temporada 2019. Ya en las dos primeras etapas del Tour Down Under, pese a no adaptarse a sus características, estuvo con los mejores. Y hoy, en la tercera jornada, se ha metido en el sprint final para ser segundo, solo superado por un especialista como Peter Sagan, ex campeón del mundo que se vio despojado del jersey arcoíris el pasado mes de septiembre por Alejandro Valverde. El ciclista del Bora ha superado por un escaso margen al veterano corredor de Murcia, que gracias a la bonificación se han instalado en la tercera plaza de la general, presentado su candidatura a ganar la primera prueba por etapas del ProTour de esta temporada. De esta forma, Luis León se instala a nueve segundos de Patrick Bevin, del CCC, quien ha entrado en el grupo de cabeza de unos cincuenta ciclistas que se han disputado el triunfo de etapa. Segundo es Peter Sagan, a solo un segundo. El murciano Rubén Fernández, del Movistar, se ha descolgado y ha acabado en el puesto 94, a 11 minutos y 26 segundos del ganador de la jornada.







La próxima etapa, la cuarta, es de 129 kilómetros,vuelva a luchar por el triunfo. Luis León Sánchez Gil está ante su decimoquinta temporada en el pelotón profesional., ha comenzado el curso 2019 en el Tour Down Under de Australia por quinto año consecutivo, una carrera donde en 2005 logró su primer triunfo como profesional fuera del territorio español. Luisle ya tiene diseñado el calendario que afrontará en 2019 . Después de participar en la carrera australiana, el muleño se trasladará a España para disputar la Vuelta a la Comunidad Valenciana, donde en 2018 fue segundo en la general tras Alejandro Valverde, con quien volverá a coincidir en esta prueba por etapas, para después defender su título en la, y afrontar la Clásica de Almería. Continuará en la Ruta del Sur francesa antes de regresar a la París-Niza. Después realizará varias clásicas y descansará durante el Giro de Italia, en el que sí estuvo el pasado año, para reaparecer en el Dauphiné-Libéré.puesto que también tiene previsto estar en la Vuelta a España. En la carrera francesa será uno de los gregarios de Jakob Fuglsang, aunque tendrá libertad para buscar algún triunfo de etapa en busca de ampliar un palmarés donde ya figuran cuatro éxitos en esta carrera, que logró en los años 2008, 2009, 2011 y 2012.