La desconfianza de Munitis en Javi Rey propicia la llegada de Jean Jules

El primer fichaje de invierno refuerza el doble pivote que forman Toni Arranz y Britos.

El UCAM Murcia CF, que este domingo regresa a La Condomina (12.00 horas) para recibir al Granada B, ya ha efectuado su primer movimiento de este mercado invernal, y lo ha hecho cerrando la cesión para esta segunda vuelta de un futbolista prometedor que ocupará ficha sub-23. Sin embargo, el internacional sub-21 camerunés Jean Jules Mvondo, que llega a préstamo procedente del Albacete tras no haber gozado de minutos en Segunda y de renovar su contrato hasta 2021, no se encontrará más competencia en su puesto que la de los centrocampistas habituales que conforman el doble pivote titular del UCAM: Toni Arranz y Cristian Britos.

Por todos es sabido que, pese a que Pedro Munitis ha dispuesto de otras piezas para dar descanso a los jugadores más frecuentes, la poca confianza en dichas variantes ha obligado a Pedro Reverte, director deportivo universitario, a buscar recambios en el mercado. Esos jugadores con pocos minutos disputados son Javi Rey y el canterano Luis Castillo, que pese a tener ficha del filial y haber ofrecido un gran rendimiento cada vez que se le ha necesitado, tendrá que seguir trabajando para ganarse más oportunidades.

No obstante, el caso más significativo es el del propio Javi Rey. Fichado el pasado verano con galones para ser una pieza importante dentro del esquema de Munitis, el exjugador del Badajoz ha disfrutado de muy pocos minutos tras media temporada disputada. Únicamente ha disputado 293 minutos con la elástica del UCAM, condensados tras tres encuentros como titular. Debutó en la primera jornada de Liga, y tras sufrir un esguince de rodilla en ese mismo encuentro ante el Linense, reaparecería a finales de septiembre.

En todo caso, es obvio que su rendimiento en aquellos encuentros en los que ha disfrutado de minutos, ya fuera por sanción o molestias sufridas por algunos de los titulares, no ha sido el esperado por el propio Munitis. Por ello, es los últimos encuentros y pese a estar convocado, no ha saltado al césped para ayudar a su equipo, pese a tratarse de partidos en los que su equipo no ha ido precisamente ganando. El jugador no disputa ni un minuto desde la victoria del UCAM en La Condomina ante El Ejido.



Jean Jules El mediocentro camerunés pasa el reconocimiento médico

Jean Jules, hasta el momento único fichaje de invierno del UCAM Murcia, pasó ayer reconocimiento médico satisfactoriamente en el Hospital Mesa del Castillo junto al médico del club, Joaquín Moya-Angeler. El futbolista entrenó por la mañana con el equipo en el campo del Mayayo y hoy será presentado oficialmente antes de la sesión de trabajo que realizará la plantilla que dirige Pedro Munitis.