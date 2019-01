Pedro Cordero: "Si Víctor Curto y Armando se marchan, mejor"

"Ahora mismo el club está por encima de romanticismos", dice el cartagenero

Hace dos años, el Real Murcia confeccionó una plantilla completamente nueva en el mercado invernal. Deseado Flores sacó la chequera para renovar un equipo confeccionado con un presupuesto muy ajustado. Setecientos treinta días después, el club grana vuelve a poner patas arriba su vestuario aprovechando la llegada del mes de enero, sin embargo, en esta ocasión, el objetivo es completamente distinto. Pedro Cordero, al mando de la dirección deportiva, trabaja para poder encontrar una salida a los caprichos comprados el pasado verano por Víctor Gálvez. Con el discurso de la PARMU flotando en la sala de prensa de Nueva Condomina, el cartagenero se ajustó completamente al guión para justificar el cambio de caras en la plantilla de Manolo Herrero por los problemas económicos.

Si ya se han marchado Jesús Alfaro, Dani Aquino, Héber Pena, Migue Leal, Dani Pérez y Corredera, en los próximos días la puerta de salida del estadio grana seguirá sin cerrarse. Tal y como confirmaba ayer Cordero, la cruz ya está puesta en dos jugadores que a finales del pasado curso lideraban la lista de más queridos por los aficionados. Tanto Víctor Curto como Armando ya saben que no entran en los planes de la entidad. El delantero, que renovó tras su lesión, y el centrocampista murciano, que amplió su contrato después de convertirse en el baluarte de Víctor Gálvez, cuentan con salarios inasumibles para el Real Murcia, de ahí que se esté trabajando para encontrarles una salida. «Si Curto puede salir, mejor», indicaba el director deportivo, añadiendo que ya ha hablado con el catalán para explicarle que su «contrato está por encima de lo que puede asumir el club». Además, como señaló, «no está jugando nada».

En la misma situación está Armando Ortiz. Cordero señalaba que «se le busca una salida, aunque sea para irse ahora y volver el próximo verano ya que tiene tres años de contrato». «Hay muchos mediocentros y el míster no está contando con él, no ahora sino en toda la temporada», continuaba al referirse al murciano, para cerrar diciendo que «entiendo lo que Armando ha hecho por el equipo, pero ahora mismo el club está por encima de la parte romática».

Otro de los futbolistas que pondrá fin este mes de enero a su etapa como grana es David Forniés. El lateral, al que Nahuel le ha quitado la titularidad, es otro de los jugadores mejor pagados de la plantilla murcianista, y su nombre está en la lista de bajas desde el primer momento. De hecho, en el día de ayer, Pedro Cordero indicaba que «es más que probable que salga».

En los próximos días se irán cerrando todas las negociaciones abiertas para cerrar la limpieza del vestuario que se ha propuesto el consejo de administración presidido por José María Almela. Y es que avisaba Cordero que «de aquí al 31 de enero todo puede pasar».

El que parece que tiene su puesto asegurado pese a que lleva seis meses sin jugar al no tener ficha y que está lejos de su forma física es el argentino Lucio Compagnucci. El centrocampista, que llegaba el pasado verano de la mano de Quique Pina y que no pudo ser inscrito por las deudas con la Federación, se volvía a quedar este fin de semana fuera de la convocatoria al no ser capaces los responsables granas de solucionar el bloqueo federativo. Pese a que tanto el entrenador como el jugador pensaban que ya estaba todo arreglado, el domingo se encontraron con la sorpresa de que la Española no había tramitado la licencia por las denuncias de la AFE. «Se bloqueó todo por un error administrativo», comentaba Cordero, señalando además que el jugador hubiera tenido difícil jugar porque «llegó más tarde de las vacaciones de Navidad y está sin ritmo de competición». Sobre la reacción del argentino, que acusó al consejo de administración de mentirle al asegurarle que podía jugar, el director deportivo comentó que «al ser joven e impulsivo, a veces cometes errores». «No lo dijimos los días anteriores para no alterar al futbolista», explicó.

El cartagenero se mostró contrario a que el club hubiera dado al argentino más vacaciones de la cuenta en Navidad. «Yo no lo hubiera permitido», explicaba. Al ser cuestionado por el hecho de que nadie se plantee la salida de Compagnucci, comentó que «el entrenador cuenta con él por el carácter que tiene. Es como un fichaje, una nueva ilusión. No se puede valorar porque no ha jugado ni un partido».

Aunque algunas informaciones hablan de que el Real Murcia habría preguntado por la situación del meta José Juan, al que le han comunicado que no entra en los planes del Elche, en caso de que Mackay abandone la plantilla grana, en el día de ayer, Pedro Cordero negó la posibilidad de que el actual portero murcianista haya pedido salir del club. También dijo que se cuenta con el gallego, hasta ahora titular indiscutible para Manolo Herrero.

Hicham, cerrado

Tal y como publicó este diario el domingo, Hicham será el primer fichaje invernal del Real Murcia. El delantero, que procede del Castellón y que llega cedido por el Almería B, ya tiene cerrada su incorporación a la plantilla de Manolo Herrero. Durante la rueda de prensa de ayer, Manolo Herrero comentaba que «faltan detalles salvables», dando prácticamente por hecha la incorporación del atacante de San Javier. El director deportivo grana también indicó que se está estudiando la posibilidad de recuperar a algunos futbolistas cedidos y a los que el club tiene que pagar «el 90% de la ficha» como son los casos del meta Santomé y del defensa Montesinos. El primero abandonaría el Talavera, donde es suplente, para reforzar el Imperial, mientras que el segundo, que está en el Mérida, podría incorporarse al primer equipo tras la salida de Migue Leal.