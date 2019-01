Cordero: "Si Víctor Curto y Armando salen, mejor"

Pedro Cordero, director deportivo del Real Murcia, ha comparecido esta mañana para analizar estos primeros días del mercado invernal. Con seis salidas ya cerradas, el cartagenero sigue teniendo mucho trabajo por delante. No solo a la hora de incorporar jugadores sino también en lo que se refiere a más salidas, y es que Cordero ha señalado que "pueden haber más bajas". Algunos de los nombres con los que el club no cuenta son Víctor Curto, Armando y Forniés. Sus altos salarios hacen que no entren en los planes de la entidad grana, que ya les ha comunicado que vayan viendo la opción de salir a otros equipos, aunque otra posibilidad sería que renunciaran a parte de sus salarios.

"Con Víctor Curto ya he hablado y si puede salir, mejor", indicaba Cordero, que añadía que no tiene "ninguna queja" sobre el jugador, pero que su contrato "está por encima" y "apenas está jugando". Del mismo modo se refirió a Armando, a quién Víctor Gálvez le renovaba por tres temporadas con un salario de 80.000 euros. "Hemos hablado con él y si tiene la posibilidad de salir sería lo mejor. Podría volver el año que viene. En su puesto hay muchos jugadores y Armando no está contando para el entrenador". "Entiendo lo que le ha dado al club, pero ahora mismo el Real Murcia está por encima de romanticismos". Otro de los que tiene más posibilidades de irse que de quedarse es Forniés, según confirmó también Cordero.

El director deportivo del Real Murcia se refirió a la salida de Aquino. "Es una buena operación", indicaba, detallando que la cesión dejará 50.000 euros en caja y que hay una opción de compra por cien mil euros. Además, de volver, el salario del jugador bajaría hasta los 100.000 euros.

A la espera de que se pague a la AFE para poder inscribir jugadores, el primer fichaje sería Hicham, quien llega del Castellón, pero cedido por el Almería. La operación ya está cerrada a falta de pequeños detalles que no supondrán ningún problema, indicaba. El bloqueo federativo también ha sido el responsable de que Compagnucci no esté todavía inscrito. "Fue un error administrativo, lo intentamos solucionar hasta el último minuto, pero fue imposible", indicaba el cartagenero, que quitó importancia al mosqueo del jugador. "Es impulsivo y puede cometer errores", decía en referencia al mensaje en redes sociales en el que el argentino criticaba al club.

Pedro Cordero también hablaba de la importancia que tendrá la cantera en un nuevo proyecto en el que se fichará "con coherencia", y es que el objetivo es tener una plantilla lo más corta posible y completar con futbolistas del Imperial o el División de Honor. "Ya he hablado con los entrenadores para que sepan las dificultades que hay. A partir de enero apostaremos por un proyecto de cantera", comentaba, añadiendo que se van a fichar jugadores de "un perfil medio-bajo".