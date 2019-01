El UCAM se impone con claridad ante el Linense

El UCAM Murcia ha superado este mediodía al Linense (0-2) a domicilio después de cuajar una buena actuación que le permite cortar una racha de cuatro encuentros consecutivos sin ganar fuera de casa. El equipo de Munitis, gracias a los tantos de Kilian en el primer tiempo y de Luis Fernández en el segundo, ha neutralizado al peligroso ataque de un Linense que solo había perdido un encuentro esta temporada en su estadio.

Los universitarios se reencontraron con su buen juego, especialmente en la segunda mitad, en la que el Linense se vio a remolque y sin prácticamente posibilidades de conseguir sumar algún punto. En el primer tiempo, no obstante, el dominio estuvo repartido y a los dos equipos les costó generar ocasiones de gol, especialmente en la primera media hora de juego. De hecho, el Linense acumuló más llegadas al área que el propio UCAM, aunque con poca claridad y siempre sin puntería. Pirulo y Gastón Cellerino tuvieron las primeras del partido ante un UCAM que manejó bien a su rival y que sufría hasta cierto punto la presión en la salida de balón.

Sin embargo, los universitarios, en algunas jugadas aisladas, conseguían salir rápido desde atrás para llegar al área rival, especialmente por las bandas. Sería en una de esas jugadas, en el minuto 27, cuando el UCAM conseguía adelantarse en el marcador. Tras un buen robo en campo propio de Luis Fernández, Titi recibió en tres cuartos de campo para filtrar un pase perfecto hacia el área que Kilian Grant conectó de primeras para batir a Montoya.

A partir de ahí, ambos equipos sumaron nuevas ocasiones a su casillero, claras e interceptadas por ambos porteros, Germán y Montoya. El propio Germán, en el 33', ganó la partida a Gato en un mano a mano clarísimo dentro del área.

Tras el descanso, el UCAM fue imponiendo su ritmo y su idea sobre el césped, un hecho que le permitió adueñarse del partido y firmar la sentencia para no sufrir. Pese a que el Linense salió enchufado tras el descanso, los universitarios no dieron cabida a una posible reacción. Montoya tuvo que esforzarse ante Titi y Collantes, pero Luis Fernández, a los 69 minutos, cazó el balón dentro del área tras varios rechaces para firmar el 0-2 y volver a sonreír tras varios meses lesionado. El UCAM pudo ampliar la renta, pero Colinas y Gurdiel no estarían precisos ante Montoya.