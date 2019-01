La selección femenina, preparada para seguir brillando en 'su' casa

­La selección española femenina de fútbol comenzará el año 2019 con dos duelos de altura rumbo al próximo Mundial, que se celebrará en Francia del 7 de junio al 7 de julio. Bélgica y Estados Unidos servirán a las internacionales de Jorge Vilda para engrasar la maquinaria con vistas a la máxima cita planetaria. El primero de esos compromisos lo disputará frente a Bélgica en el estadio Cartagonova el próximo 17 de enero a las 19.00 horas. Será la tercera vez en apenas un año que el combinado nacional absoluto juegue en la Región de Murcia, donde en su última visita derrotó a Israel por 2-0.

Enfrente estará un rival de entidad como Bélgica, que ha demostrado un gran nivel en sus últimos envites, tal y como destacó en la rueda de prensa previa al encuentro el seleccionador español. Y es que el conjunto belga, precisamente, no estará en el Campeonato del Mundo porque cayó en la repesca ante Suiza, pero lo hizo tras finalizar segunda de grupo y en el mencionado play off no perdió ningún partido. Empató ambos choques ante Suiza, que le dejó fuera el valor doble de los goles.

España no logró vencer a Bélgica en marzo en la Copa de Chipre, donde, pese a todo, se coronó el cuadro de Vilda. No obstante, ese empate a cero contra el rival del próximo jueves deja clara la dificultad del examen y el potencial belga. Además, ese partido se convertirá en un excelente banco de pruebas con vistas al choque ante Estados Unidos del 22 en Alicante.



Entradas a la venta a partir de mañana entre 5 y 10 euros

Los interesados en presenciar el partido tienen la oportunidad de adquirir su entrada a partir de mañana, 14 de enero: de lunes a jueves, de 10.00 a 14.00 horas y de lunes a miércoles, de 17.00 a 20.00 horas (el jueves las taquillas permanecerán abiertas hasta el inicio del partido). El precio será de 10 euros en Tribuna y 5 en Lateral.



Entrenamiento a puertas abiertas y firma de autógrafos

El día antes del partido, miércoles 16, a las 18.00 horas, se celebrará en el estadio Cartagonova un entrenamiento a puertas abiertas para que los aficionados que lo deseen puedan ver en directo a las jugadoras de Jorge Vilda. A continuación, tendrá lugar en el mismo sitio una firma de autógrafos con todas las convocadas para los dos encuentros internacionales.