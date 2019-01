En directo: El Iberostar Tenerife fuerza la prórroga ante el UCAM

PRIMER CUARTO

Javier Juárez partió con Askia Booker en el quinteto inicial habitual y al UCAM le costó arrancar en ataque. En tan solo un minuto y medio los universitarios cometieron tres faltas y no pudieron impedir que el Iberostar Tenerife consiguiera su primera ventaja en el marcador con los puntos de Iverson y Abromaitis (2-11). Con las rotaciones, los problemas ofensivos no se solucionaron. El equipo murciano movía el balón lento y sus movimientos era muy predecibles para un conjunto tineferño que en la pista contraria sabía sacar partido a sus posesiones tras un triple de Bassas y un mate de Niang. El UCAM intentó recortar la distancia en los primeros diez minutos, pero no encontró la forma y cerró el primer cuarto con solo ocho puntos (8-16).

SEGUNDO CUARTO

El UCAM no cambia en el segundo cuarto, continúan los problemas y el Iberostar Tenerife amplía su ventaja con un parcial de 5-10 en los primeros cuatro minutos. Con Kloof, Urtasun, Rojas, Rudez y Mirotic en pista la reacción tampoco llegó, pese a que se logró controlar al Iberostar en defensa (13-27). Dos triples consecutivos del UCAM, desde la esquina con Mirotic y Rojas, despertaron al UCAM al filo del descanso destapando su atasco en el perímetro y metiendo de nuevo a la grada del Palacio en el encuentro (19-27). Juárez dejó en la pista a Urtasun como base al sentar a Kloof por Oleson, y una canasta del navarro, junto a un tiro libre de Cate, acercaron a los universitarios en el marcador a un minuto y medio para un descanso al que se llegó con un triple de Oleson sobre la bocina (28-33).

TERCER CUARTO

El técnico del UCAM apostó por mantener a Urtasun como director de juego en el inicio del segundo tiempo y un parcial de 5-0, con una canasta de Cate y un triple de Oleson, igualó de nuevo el encuentro (33-33). El pívot rumano consiguió ganarle la partida a Iverson y Abromaitis para adelantar a los murcianos en el marcador. El Iberostar Tenerife cerca de cuatro minutos sin anotar una canasta en juego y la tercera falta de Cate obligó la vuelta de Tumba a pista tras una canasta de Rojas (38-38). El pívot belga, también amenazado por las, regresó al banquillo y la apuesta de Juárez con Urtasun de base mantuvo con vida a los universitarios en un apretado tercer cuarto (45-45). Las visitas al tiro libre permitieron al Iberostar Tenerife dominar de nuevo el marcador ligeramente, pero un arreón del UCAM en los últimos minutos permitió llegar a los murcianos por delante al tramo decisivo (57-53).

ÚLTIMO CUARTO CUARTO

Cinco puntos consecutivos de Charlon Kloof abrieron el último cuarto a favor del UCAM, aunque el Iberostar no le perdió la cara al partido en ningún momento (64-60). Un triple de Beirán complicó las cosas para los locales a falta de cuatro minutos para el final y una canasta de Brussino adelantó de nuevo al equipo de Txus Vidorreta (64-65). La vuelta de Urtasun de nuevo a pista como base volvió a tranquilizar al ansiedad del UCAM en ataque y un triple de Rojas parecía encarrilar el partido a favor de los universitarios (69-65). Los de Javier Juárez apretaron en defensa en el último minuto y fue entonces cuando Urtasun amplió el colchón desde el tiro libre a falta de poco más de cuarenta segundo para finalizar el partido (71-65). Un triple de Abromaitis apretó todavía más el choque en los últimos compases y los visitantes no perdonaron en la última posesión con un triple de Beirán que igualó el marcador a cuatro segundos del final y llevó el partido a la prórroga (71-71).