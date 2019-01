La cabeza de Charlie Dean vale tres puntos para el Real Murcia

El Real Murcia, gracias a un cabezazo de Charlie Dean a la salida de un córner, ha logrado la victoria en Nueva Condomina ante el Atlético Sanluqueño en el primer partido de la segunda vuelta.

Con prácticamente el mismo equipo de la última semana, el Real Murcia ha saltado al campo con la novedad de Santi Bernal en el once titular tras siete días muy movidos en los que hasta seis jugadores han abandonado la entidad grana. La juventud y el descaro de Josema y las acciones verticales de Julio Delgado han sido las mejores armas que ha mostrado un equipo al que le cuesta un mundo hacer un gol, un problema que arrastra desde el comienzo del campeonato. De esta manera, no se ha visto un disparo a puerta hasta que el canterano Josema se ha empeñado hasta en dos ocasiones en probar los reflejos del meta visitante, un Barbero que ha estado siempre de notable hacia arriba. Mientras tanto los granas tenían más recursos sobre el campo y las internadas del lateral Nahuel por la banda izquierda comenzaban a ser otro quebradero de cabeza para los gaditanos, quienes en cualquier caso solo han tenido que hacer bien las cosas en defensa para solo recibir disparos lejanos en los primeros cuarenta y cinco minutos del partido. En punta de ataque, la presencia de Güiza en el Sanluqueño no ha puesto nervioso ni a Hugo Álvarez ni a Charlie Dean, ya que el jerezano, campeón de Europa con Luis Aragonés, apenas sí ha tocado la pelota. Güiza ya no es un canterano y aunque un exgrana como Abel Gómez no paraba de buscarlo, la realidad es que la conexión no ha funcionado como podía temer el Murcia. Ni encerrando al rival en su área durante los últimos minutos del primer acto han sido capaces los granas de cambiar el cero que seguía reflejado en el marcador.



En la reanudación no se esperaban tampoco grandes novedades, salvo que Manolo Herrero ha movido el banquillo más rápido de lo habitual para retirar a un Santi Bernal que se ha vaciado demasiado pronto y dando entrada a un Chumbi que sigue sin aportar goles. Los deberes de Julio Delgado fueron irse al extremo izquierdo en este arranque del segundo acto, pero los centros del '7' grana no encontraban la cabeza de nadie. Hasta Sergio Maestre ha tenido que adelantar su posición de mediocentro para tratar de que el Sanluqueño enseñara algún punto débil, pero en el minuto 69 de partido, el aroma de otro empate a cero llegaba desde el césped hasta el propio palco. El momento del partido en el que más de uno ha pensado en la victoria ha sido en el minuto 71, cuando Manel estrelló en el palo derecho de la portería de Barbero y buen disparo al que le ha faltado un milímetro para inaugurar el marcador. A falta de quince minutos para la conclusión era más que esperado el arreón final y en una acción que no le suele funcionar mucho a este equipo, el balón parado, en un córner, un defensa como Charlie Dean ha salido al rescate de un equipo que llevaba camino de otro empate sin goles en el marcador. En el minuto 83 sí que ha podido sentenciar el partido el equipo de Manolo Herrero, pero Manel ha pecado de egoísmo cuando Chumbi le acompañaba solo en un contragolpe que podría haber dejado el choque visto para sentencia sin necesidad de arriesgarse más de la cuenta. Diez segundos antes de llegar al noventa, Manel se ha encargado de cerrar un mal día con un fallo clamoroso en un mano a mano contra el portero del Sanluqueño. Quizá la presencia de Hicham en el palco ha puesto hoy mucho más nervioso de la cuenta al exjugador del Lorca.