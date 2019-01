Cinco bajas, cero recambios

Pese a que se había hablado de que el centrocampista sería traspasado, el club comunica que le resciende el contrato.

El Real Murcia empezará el domingo la segunda vuelta del campeonato liguero sin estar en puestos de play off. Los granas, después de 19 partidos disputados, ocupan la séptima plaza, a seis puntos del San Fernando, cuarto, y a nueve del líder, el FC Cartagena. Pese a contar con una de las plantillas más caras del grupo IV, los murcianistas están lejos de otros equipos confeccionados para luchar por dar el salto de categoría. El pasado fin de semana, frente al Sevilla Atlético, conjunto que coquetea con las plazas de descenso, los de Herrero no pasaron del empate (0-0). Este domingo, de nuevo en Nueva Condomina, recibirá al Sanluqueño, también en zona de peligro. Pese a la importancia de los puntos y a la necesidad de no seguir dando ventaja a los cuatro primeros, los responsables del Real Murcia han dejado completamente de lado lo deportivo. De hecho, Manolo Herrero tendrá para este encuentro cinco efectivos menos a la hora de completar su convocatoria.

Tras las bajas de Jesús Alfaro, Dani Pérez y Héber Pena, los gestores del club grana continuaban ayer con la liquidación de la plantilla al confirmar las salidas del centrocampista Álex Corredera, que se marcha al Valencia Mestalla, y del lateral derecho Migue Leal. La baja del primero solo estaba a falta de comunicado oficial, y es que el jueves ya no entrenaba con el grupo después de despedirse de sus hasta ahora compañeros. Al mediodía de ayer, el Real Murcia emitía un escueto comunicado en el que se informaba que el club «rescinde el contrato» del futbolista sub-23. Esa nota oficial no habla en ningún caso de traspaso, por lo que, salvo que desde la entidad hayan decidido no desvelar algún detalle de la operación, lo que iría en contra de la transparencia prometida, el Valencia Mestalla no habría pagado ni un euro por el catalán, cuyo salario era de los más asequibles.

Si la salida de Corredera se daba ya por segura, en el día de ayer también se conoció que Manolo Herrero pierde otro efectivo, en este caso en la línea defensiva. Migue Leal, que llegaba a mediados de agosto procedente de las bases Villarreal, ha llegado a un acuerdo con la entidad murcianista para romper el contrato firmado. El castellonés, que competía por el puesto con José Ruiz, apenas ha jugado 270 minutos.

Las bajas de Corredera y Leal se suman a las de Jesús Alfaro, que puso fin a su cesión para irse al Hércules; Héber Pena, que salió gratis para reforzar a un rival directo por el ascenso como el Melilla; y Dani Pérez, que se ha comprometido con el Marbella. Cinco jugadores menos que han provocado que la plantilla quede a cuadro.

Para el choque ante el Sanluqueño, Manolo Herrero cuenta con dieciocho futbolistas justos, incluyendo a Compagnucci, quien podría estrenarse en el banquillo murcianista. El centrocampista argentino, que pese a llegar en verano no pudo ser inscrito hasta antes de Navidad por las deudas con la Federación Murciana, parece ser que es uno de los pocos que cuenta con el respaldo de la dirección deportiva, por lo que a diferencia de sus compañeros se escapa de entrar en la 'operación salida'. El sudamericano, además, cuenta con la ventaja de ser representado de Quique Pina, uno de los socios habituales de Pedro Cordero, actual responsable deportivo el Real Murcia.

Si la puerta de salida está abierta para todos, como ayer reconocía Manolo Herrero, la de fichajes de momento está más que cerrada. Además de trabajar en la rescisión de contratos de futbolistas, desde el club también tienen en su lista de tareas abonar las cantidades denunciadas ante la AFE por jugadores de esta y otras temporadas, y es que hasta que no se resuelvan esos pagos, los murcianistas tendrán bloqueados sus derechos federativos, no pudiendo inscribir a ningún fichaje.