El primer dolor de cabeza de Herrero

El club grana sigue sin poder fichar por las denuncias de la AFE.

«Ya me había hecho al cuerpo de lo que nos deparaba este mercado de invierno, lo estoy llevando bien, pero enero no será fácil para nadie porque habrán entradas y salidas», decía Manolo Herrero hace exactamente una semana. Sin embargo, el entrenador del Real Murcia deberá enfrentarse al primer desafío de este mercado invernal con el conjunto grana. Y es que el centrocampista Álex Corredera, pieza fundamental en los esquemas del técnico jiennense, puso rumbo ayer al filial del Valencia, donde firmará por una temporada y media, a cambio de una contraprestación económica. La necesidad de la entrada de liquidez en la entidad murciana ha sido una de las razones por las que el jugador catalán haya abandonado el Real Murcia cuando era uno de los fijos en el once inicial.

El joven futbolista, que ocupaba ficha sub-23, se hizo con un hueco en los planes de Manolo Herrero desde el inicio del curso gracias a su visión de juego y toque de balón tras formarse en las categorías inferiores del Barcelona. Tras conseguir despuntar en los filiales del Almería y el Deportivo de La Coruña, Corredera recaló en el Real Murcia en busca de protagonismo. Y es que el mediocentro, al contrario que Héber Pena, Jesús Alfaro y Dani Pérez, los otros tres jugadores que se han marchado en este mes de enero, había participado en todas las jornadas de la primera vuelta en el grupo IV de la Segunda B disputando un total de 19 partidos.

El 'pellizco' dejado por Corredera en las arcas de Nueva Condomina ayudará al club grana a poder agilizar los trámites para poder incoporar jugadores, ya que las denuncias en la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) de los jugadores de la pasada campaña a los que se les sigue adeudando diversas cantidades mantiene las fichas bloqueadas. Así pues, sin Corredera, Manolo Herrero tan solo cuenta con José Luis Miñano como mediocentro de un perfil similar al del jugador catalán. De hecho, el propio Miñano ya había destacado en los encuentros ante el Melilla y Sevilla Atlético y será la apuesta del entrenador jiennense para el choque del domingo a las 16.30 horas ante el Atlético Sanluqueño en la Nueva Condomina.

No obstante, Herrero podría incluir en la convocatoria por primera vez al argentino Lucio Compagnucci, quien ya tiene la ficha tramitada, o al canterano Juanma Bravo que, junto Armando, han perdido protagonismo esta temporada en el conjunto murcianista. Aunque la principal incógnita residirá en un Dani Aquino que podría volver a pisar el césped después de mostrar su deseo de abandonar el club sin ninguna contraprestación económica para poder aceptar una oferta del extranjero.

El Real Murcia, como ha ocurrido en el caso de Corredera, solo se plantearía un traspaso en el caso del jugador murciano, puesto que cuenta con él para lo que resta de curso después de convertirse en el referente goleador en el tramo final de la primera vuelta para enderezar el camino en la clasificación. Los granas también tratarán de reconducir su mala dinámica como local al ser uno de los equipos que peor bagaje de puntos obtiene en su feudo tras el empate cosechado ante el Sevilla Atlético, principalmente marcado por la falta de olfato goleador.