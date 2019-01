El UCAM recupera la fe

El UCAM Murcia CB ofreció ayer en el Palacio un nuevo hilo de esperanza para que todos vuelvan a creer en él. El equipo universitario superó al Nizhny Novgorod (94-90) en un partido que contó con dos prórrogas y en el que un triple de Milton Doyle forzó el añadido cuando una parte de los aficionados comenzaba su camino a casa. Cierto es que la mejoría todavía no es completa, pero ayer, sin Marcos Delía, quien se ha marchado repentinamente al Joventut, y Brad Oleson, fuera de la convocatoria, volvió a recuperar su mejor versión defensiva en la segunda parte.

Y eso que arrancó el primer cuarto muy frío en ataque, ya que le costó dos minutos anotar la primera canasta. Los problemas se palparon desde el inicio aunque los universitarios permanecieron firmes en defensa. Controlando el rebote y respondiendo a los primeros golpes del Nizhny Novgorod, el UCAM intentó entrar poco a poco en el partido gracias a un triple desde la esquina de Rojas y los primeros puntos de Booker (7-2). Con las rotaciones, el técnico Javier Juárez tampoco dio con la tecla para encontrar la alegría y la fluidez en tareas ofensivas, sin embargo, fue suficiente para mantenerse a la estela del conjunto ruso en un intercambio continuo de canastas (13-13). Urtasun ayudó en la dirección a un Booker anárquico, individualista y previsible, y el UCAM no logró imponerse hasta que Soko anotó una canasta a la contra tras una buena defensa. Pero un triple de Baburin cerró un igualado primer cuarto (17-17). En el segundo cuarto los problemas se le acumularon al conjunto murciano, en ataque seguía faltando chispa y el Nizhny Novgorod empezó a encontrar huecos en defensa por donde colarse. Y eso que un triple de Urtasun volvió a adelantar a los universitarios en el marcador (22-19), pero fue entonces cuando el alero Czerapowicz aprovechó la dificultad del UCAM para defenderle, al estar Sadiel Rojas en el banquillo, para marcharse hasta los diez puntos en su casillero al descanso. El jugador del conjunto ruso no encontró oposición en cada una de las jugadas que intentó después de que un triple de Edu Durán mantuviera agarrado al UCAM Murcia en el partido (25-22).

A cinco minutos para el descanso crecieron los obstáculos para los universitarios, ya que Perry se unió a Czerapowicz para darle el primer toque a los de Javier Juárez, quien tuvo que cortar un parcial de 0-6 con un tiempo muerto (25-28). El jugador norteamericano se fabricó varias canastas para mermar a la defensa universitaria y aprovechó su acierto en el triple (con un 3/3 desde el perímetro en la primera parte) para aventajar al Novgorod en el Palacio al término de los primeros veinte minutos tras un parcial de 6-18 dejó el marcador al descanso en un preocupante 31-40 después de 11 pérdidas.

Una antideportiva señalada sobre Doyle ayudó a recortar la distancia al UCAM en los primeros minutos de la segunda parte. Los de Javier Juárez intentaron subir la intensidad para que el Novgorod no se llevase la victoria en casa del líder del su grupo, y Kloof, desde el tiro libre, tan solo logró anotar un lanzamiento para acercar a los murcianos (35-42). Los de Javier Juárez se mostraron durante estos minutos sólidos y mucho más agresivos en defensa, con un fantástico Kevin Tumba, por lo que equipo ruso se vio obligado a frenar las contras a los murcianos a base de faltas. El Novgorod entró en bonus a más de seis minutos para encarar el último cuarto, pero eso no bastó para apretar el casillero.

El UCAM frenó todos y cada uno de los ataques del Novgorod en los primeros cinco minutos del segundo tiempo, donde solo recibió una canasta en contra, y las visitas al tiro libre de Kloof y Rojas por fin hicieron justicia en el marcador tras un parcial de 10-0, donde arrancó un nuevo partido cuando se alcanzó el 42-42. Perry cortó la mala racha de los visitantes con un triple que entró después de tocar varias veces el aro y la cuarta falta de Rojas le mandó al banquillo, aunque los locales no se resintieron en defensa. Los de Juárez mantuvieron la intensidad y tan solo los errores en ataque permitieron al Novgorod tomar ventaja (46-51). Fue entonces cuando un triple de Booker y una canasta a la contra de Urtasun igualaron el partido antes de encarar su fase decisiva y a seis segundos del final del tercer cuarto, Cate tuvo en sus manso poder adelantar al cuadro murciano (51-52).

Quien lo consiguió fue Booker en los primeros minutos del desenlace con una canasta de dos y un triple que se creó el base (58-54), lo que provocó que Zoran Lukic, entrenador del Novgorod, tuviese que solicitar tiempo muerto. Un triple de Czerapowicz desde la esquina acercó de nuevo al conjunto ruso aunque el UCAM respondió, después de varios intentos fallidos, con Ovie Soko desde la pintura con un '2+1' pese a que no logró convertir el adicional (60-57). Un tapón por la espalda de Rojas a Popov encendió de nuevo a la grada del Palacio, al propio Rojas, que seguidamente capturó un rebote, y a un UCAM que comenzó a recuperar la fe en sí mismo tras dos tiros libres de Álex Urtasun (63-57).

La mejor versión de Cate apareció en las dos pinturas, pero el Novgorod se acercó peligrosamente con un nuevo arreón. Un acelerón que trató de frenar Kloof con un espectacular triple a la media vuelta sobre la bocina -tras recuperar el balón-, pero que neutralizaron otros dos triples consecutivos desde la esquina de los visitantes (70-69). A cuarenta segundos del final, un desajuste defensivo adelantó al Nizhny Novgorod con un mate de Popov. En la siguiente jugada Doyle buscó a Cate y a la contra los visitantes rozaron el triunfo a siete segundos del final (70-73). Fue entonces cuando, tras un tiempo muerto, el escolta del UCAM 'arregló' su fallo con un triple sobre la bocina que forzó la prórroga en el Palacio (73-73).

En los primeros cinco minutos de prolongación, la defensa universitaria volvió a imponerse al Novgorod al estar casi la mitad de este tiempo sin anotar (78-75). Cate acabó eliminado por faltas, pero la igualada lucha se llevó al tiro libre. A cuatro segundos del final Doyle volvió a tener el balón para lograr victoria, pero el lanzamiento del escolta se quedó clavado entre el aro y el tablero. Por lo que hicieron falta cinco minutos más para decidir el choque (82-82). Un triple de Booker abrió el segundo periodo añadido y el Novgorod se quedó en cuadro con hasta cinco jugadores eliminados por faltas (87-84). Aún así, el partido se mantuvo abierto hasta que otro triple del base y las visitas al tiro libre de Urtasun y el propio Booker dejaron la victoria en Murcia (94-90).