Cuatro rivales con los que redimirse

Lejos de la euforia que hasta los propios jugadores reconocen que existe en el seno del vestuario, a este FC Cartagena hubo un mes de competición en el que nada era motivo de fiesta. Desde el 25 de agosto hasta el 23 de septiembre, los rostros eran mucho más serios y el ambiente no estaba para celebraciones. En ese periodo el equipo entrenado por Gustavo Munúa no conseguía ganar ni un partido de los que disputaba en la competición liguera. Afrontó cuatro compromisos con un saldo de dos puntos sumados de doce disputados.

Granada B, Don Benito, Recreativo de Huelva y UCAM Murcia se convirtieron en el único punto negro de este equipo en las 19 jornadas vividas hasta ahora.

Ha llegado el momento, con el arranque de la segunda vuelta, en el que los de Munúa puedan redimirse ante los rivales a los que fueron incapaces de vencer y que provocaron la zozobra y el desasosiego en el seno de la entidad y entre los aficionados cartageneristas.

La situación de los cuatro equipos no se parece en nada. Solo el UCAM Murcia sigue estando firme entre los mejores del Grupo IV, mientras que Don Benito, Recreativo de Huelva y Granada B tratan de sobrevivir, cada uno a su manera, en la competición.

Para empezar, el filial nazarí está en la undécima posición en la clasificación, con 25 puntos y tres partidos consecutivos sin conocer la victoria. En sus últimas seis comparecencias en su campo solo ha sido capaz de ganar en una ocasión. Es el tercer peor equipo del Grupo IV de Segunda B en lo que a resultados se refiere cuando actúa como local (4 derrotas, 2 empates y 3 victorias). Se enfrenta, por tanto, el Cartagena a un rival en horas bajas con el que hincó la rodilla en la primera vuelta con un 2-3 que escoció mucho a los aficionados que estuvieron presentes en el Cartagonova.

Tras el compromiso ante el filial del Granada, el Cartagena afrontará dos semanas consecutivas disputando partidos en casa: será los domingos 20 y 27 de enero.

Si no le van del todo bien las cosas al Granada B, el Don Benito puede decir que no es capaz de salir del agujero en el que anda metido. El bloque de Munúa saldó su encuentro en tierras extremeñas el 2 de septiembre con un triste empate sin goles -uno de los cuatro encuentros de la primea vuelta en el que no marcó- y una pésima imagen de juego.

Nada tiene que ver ahora este Cartagena y ni el Don Benito. Los de Juan Antonio García Acedo solo han sido capaces de ganar dos encuentros de las diez jornadas que han jugado lejos de casa. Curiosamente fue en esta última jornada cuando lograron el segundo, precisamente ante el Granada B, al que vencieron por 0-1.

El Recreativo de Huelva es el siguiente club que llega al Cartagonova en la jornada 22ª. En la ida el resultado fue de empate a cero goles, aunque la imagen fue mejor en esta oportunidad. El bloque onubense, con 31 puntos, es sexto y no termina de encontrar el camino para llegar a los de arriba.

Por último, el UCAM Murcia, hasta el domingo líder del grupo, al que el Cartagena rendirá visita en su campo. Los universitarios han cuajado una excelente primera vuelta y en La Condomina son el segundo mejor equipo tras el Linense, con 21 puntos de 27 posibles.