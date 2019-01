Dani Aquino, ¿un salvador o un problema?

Dani Aquino no podía jugar ayer con el Real Murcia porque estaba sancionado, pero que el 'torito' haya pedido abandonar el club en el mercado de invierno no ha sido interpretado de la misma manera por todos los aficionados murcianistas. El malestar, dejando a un lado la educación, se volvió ayer más que patente porque mientras que se guardaba un minuto de silencio en el estadio por el fallecimiento del periodista Juan Ignacio de Ibarra, algunas voces discordantes quisieron dejar clara su postura: «Aquino, pesetero» fueron los gritos que pudieron escucharse de forma nítida por parte de aquellos que han decidido saltarse el libro de las buenas maneras para recriminar la actitud un tanto egoísta de uno de los jugadores mejores pagados de la plantilla y además el primero que ha decidido bajarse del barco a las primeras turbulencias importantes pidiendo al club que le permita marcharse.

¿Un salvador o un problema? ¿Qué es ahora mismo Dani Aquino en el Real Murcia? ¿Su posible salida en enero puede mermar a la plantilla hasta el punto de que no llegue a jugar el play off? ¿Cuál es la mejor solución en un tema tan delicado? La marcha del canterano grana, que regresó el pasado verano procedente del Racing de Santander, es una cuestión tan importante que todos los seguidores tienen el derecho de opinar.

Los hay que creen que sin Dani Aquino este equipo no tiene capacidad para meter goles y que sería algo así como autocondenarse antes de tiempo, mientras que otro sector, más visceral y pasional, opina que un futbolista que no quiere estar en un equipo no debería de aguantar ni un minuto más dentro del vestuario, por lo que no dudan en poner de manifiesto su predisposición a que el nuevo consejo de administración le abra la puerta de salida a un futbolista que estaba llamado a ser el buque insignia de este curso para liderar el soñado ascenso y que ahora pone como excusa a su familia para aceptar una hipotética oferta del extranjero. También están los que defienden con más cabeza que corazón que puede ser el último contrato 'goloso' que Aquino firme en la recta final de su carrera y que prefieren la marcha del máximo goleador del equipo.

Dani Aquino estuvo ayer antes del partido en el banquillo charlando con los que siguen siendo sus compañeros, al menos hasta ayer, pero el delantero criado en la cantera grana recibió una reprimenda pública por parte de Charlie Dean que deja entrever que el malestar ha trascendido desde el vestuario hasta los despachos en una situación que no favorece a nadie. «Él sabe que se equivocó en las formas, pero para nosotros es importante y seguirá siendo uno más en el vestuario». Hasta el 31 de enero mejor que nadie asegure nada, porque en este Murcia puede pasar de todo.