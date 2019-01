En busca del cuarto brindis grana

Dani Aquino, sancionado, es la principal ausencia.

El Real Murcia dará la bienvenida hoy al nuevo año en la Nueva Condomina ante el Sevilla Atlético (12.00 horas, La 7TV). El conjunto grana arrancará así un mes en el que se esperan varios cambios en la plantilla, para adaptar el plano deportivo a la realidad económinca por la que actualmente atraviesa el club tras la nefasta gestión de Víctor Gálvez, y a su vez tratará de mantener la competitividad para seguir aspirando a los puestos de play off de ascenso a Segunda División tras enlazar tres victorias consecutivas (Almería B, Atlético Malagueño y Melilla) antes del parón navideño.

Manolo Herrero, entrenador grana, ya cuenta con tres ausencias en su plantel tras el adiós de los extremos Jesús Alfaro, quien ha firmado con el Hércules, y Héber Pena, que se marchó al Melilla, junto al central Dani Pérez, quien se desvinculó esta misma semana del club. No obstante, estos tres jugadores no contaban con demasiado protagonismo en los planes del técnico jiennense últimamente y las primeras bajas no alterarán mucho el once con el que el Murcia saltará hoy al césped.

Y es que la principal ausencia del choque será la de un Dani Aquino que no podrá disputar el el encuentro al estar sancionado (por ciclo de cartulinas amarillas) después de agitar todavía más la actualidad murcianista al pedir públicamente al club que le deje salir sin contraprestación económica para aceptar una oferta del extranjero. El Real Murcia cuenta con el jugador murciano para lo que resta de temporada, por lo que solo estaría dispuesto a dejarle salir traspasado por una cantidad cerca a su cláusula. «Mientras que esté con nosotros, será un jugador más», explicó Manolo Herrero en la previa del choque ante el filial andaluz ante la duda de si contará con Aquino si la próxima jornada sigue sin resolverse esta situación.

Así pues, el entrenador grana podrá repetir prácticamente la alineación que se llevó la victoria de Melilla en la última jornada del 2018. El único cambio será conocer quién entrará en lugar de Aquino. Todo apunta a que Miñano repetirá de salida tras las buenas sensaciones que dejó en el Álvarez Claro y Corredera podría regresar al centro del campo con Maestre. El argentino Lucio Compagnucci, quien ya tiene su ficha tramitada, parece que tendrá que esperar una semana más para debutar con los granas tras su llegada el pasado verano, ya que se incorporó unos días más tarde a los entrenamientos tras las vacaciones.

El Sevilla Atlético, por su parte, aterriza en la Nueva Condomina con la principal ausencia del extremo Bryan Gil, una de las últimas 'perlas' de la cantera sevillista, tras ser convocado para el choque de ayer del primer equipo ante el Atlético de Madrid. Los de Luciano Martín buscarán asaltar el estadio murciano para escapar de la zona baja de la clasificación tras vencer al Badajoz (2-1) en la última jornada del 2018.

El encuentro de hoy cerrará la primera vuelta del grupo IV de la Segunda División B y el conjunto grana abrirá el segundo tramo del calendario el próximo domingo, 13 de enero, a las 16.30 horas ante el Sanluqueño. El conjunto grana disputará tres de los cuatro encuentros del próximo mes en casa y tendrá la ocasión de mejorar sus números como local durante el periodo de fichajes invernal a su vez que tratará seguir recortando distancias con los puestos de cabeza. La única salida del Murcia en enero será frente al Villanovense el próximo día 20.