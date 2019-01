Otro invierno a la caza de un central

El propio jugador británico, Molo, el murciano Josema o Borja Gómez también llegaron a mitad de curso

Por tercera vez consecutiva, la llegada del invierno provocará que el Real Murcia acuda al mercado de enero con la necesidad de tener que incorporar a un central a mitad del curso. Y es que, en la lista de prioridades del club grana, vuelve a destacar la urgencia de fichar a un defensa tras la salida de Dani Pérez, quien el pasado viernes rescindió su contrato con la entidad murcianista después contar con muy poco protagonismo en los planes de Manolo Herrero, entrenador del equipo murciano, y de dejar algunas dudas en sus escasas apariciones.

La confección de la plantilla el pasado verano ya dejaba la puerta abierta a la incorporación de un defensa en este periodo de la temporada, ya que el técnico jiennense tan solo contaba con Charlie Dean, Hugo Álvarez y el propio Dani Pérez como especialistas en el eje de la zaga, junto a la opción de Armando para desempeñar ese rol. Sin embargo, con el adiós confimado del futbolista sevillano, el Murcia deberá peinar el mercado concienzudamente para tratar de fichar -mínimo- a un central que pueda competir por un puesto junto a Charlie Dean y Hugo Álvarez.

El conjunto grana afrontará los próximos días con garantías en esa posición, ya que ambos jugadores han llegado 'limpios' de tarjetas amarillas a este tramo de la competición. No obstante, cualquier problema físico podría acelerar los movimientos que actualmente Pedro Cordero, el director deportivo, está llevando a a cabo. Aún así, Manolo Herrero cuenta con la posiblidad de que Armando desempeñe ese rol por necesidad, como ya hizo en el choque ante el Almería B o en anteriores temporadas, y la opción de dar la oportunidad a jugadores del filial como Antonio Escribano, quien está entrenando habitualmente con la primera plantilla.

No obstante, la situación con la que la defensa del Real Murcia afrontará el mercado invernal no es nueva para los granas. Y es que será la tercera vez que el club murciano necesite recular sus planes a mitad de la temporada para reforzar con garantías uno de los puestos más importantes para intentar buscar el ascenso a Segunda División. La llegada de Charlie Dean y Molo hace un año dotaron de la fortaleza necesaria a una plantilla descompensada y desequilibrada diseñada por Deseado Flores en verano. La llegada de José María Salmerón al banquillo aportó más orden táctico al conjunto grana y ambos jugadores, junto a David Mateos, fueron protagonistas en esa faceta de juego hasta la eliminatoria del play off de ascenso ante el Elche, que apartó otra vez del camino hacia el fútbol profesional al Real Murcia.

Una situación similar a la ocurrida en enero de 2017, donde los fichajes de Josema y Borja Gómez reforzaron a un equipo vulnerable atrás que no era capaz de alcanzar las posiciones de play off. No obstante, tan solo el central murciano respondió a las expectactivas al hacerse con un hueco en el once del técnico Vicente Mir, ya que los problemas físicos lastraron a Borja Gómez durante todo el tiempo que permaneció en la capital del Segura.