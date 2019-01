En directo: El UCAM sigue sin dar señales de vida en Zaragoza

PRIMER CUARTO

El UCAM Murcia ha sido un juguete en manos del Tecnyconta Zaragoza durante el primer cuarto disputado en el pabellón Príncipe Felipe. El base Bo McCalebb y el ala-pívot Nemanja Radovic han roto a una débil defensa universitaria para liderar los primeros diez minutos de un equipo local que alcanzó la treintena de puntos tras el parcial de salida de 9-0. Los constantes fallos en ataque, con pérdidas innecesarias, y los desajustes en defensa han dado alas al Zaragoza desde el inicio (14-2). Con las rotaciones, el guión del partido no cambió pese a los primeros puntos de Kloof y Rudez, pero Justiz y Nacho Martín, con otro triple, hicieron más sangre (31-14).

SEGUNDO CUARTO

Un parcial de salida para abrir el segundo cuarto de 0-6 a favor del UCAM, con los primeros puntos de Booker, tan solo fue un espejismo de la reacción que se esperaba por parte de los universitarios. La falta de ideas en ataque era cada vez más evidente, y el equipo murciano tan solo era capaz de anotar a base de acciones individuales. Todo eso en medio del vendaval que desató Okoye. El alero del equipo aragonés no tuvo piedad de un rival roto y con serios problemas para imponer su mejor arma, la defensa, desde hace varias semanas. Okoye firmó un 6/7 en triples en la primera mitad y lideró el 57% de acierto en tiros de campo de los locales (35-22). El equipo de Javier Juárez ya estaba muy tocado por el marcador y ni siquiera sus visitas al tiro libre, al estar en bonus el Tecnyconta, servían para maquillar el resultado con el que se llegó al descanso (43-27).

TERCER CUARTO

Tras el paso por vestuarios nada cambió en el UCAM Murcia. Continuaron los mismos problemas y tan solo las acciones individuales de los universitarios en ataque permitían llevar el descalabro. Los de Javier Juárez no tenían nada que hacer ni en defensa ni en ataque, por lo que el Tecnyconta Zaragoza firmó un parcial de 14-8 durante estos minutos que agrandó la sangría. El cuadro local se tomó un respiro en ataque y el UCAM intentó controlar la situación con Cate en pista, sin embargo, la intensidad defensiva del Zaragoza no bajó y tan solo un triple de Rudez y las canastas de Tumba y Booker evitaron que la distancia en el marcador no superase la veintena de puntos (61-44).