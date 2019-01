El Murcia inicia su reconstrucción

"Esperemos que vengan lo antes posible, estamos trabajando en ello", dice Manolo Herrero

El Real Murcia es consciente desde hace meses de todo el trabajo que debe llevar a cabo durante este mes de enero para equilibrar su plantilla a la realidad económica en la que se encuentra en el club. Por esta razón, la entidad murcianista ya está preparando el escenario para la reconstrucción de su plantel. Y es que ayer se anunció la desvinculación del central Dani Pérez, quien llegó el pasado verano desde el UCAM CF, y ya son tres fichas séniors con las que Pedro Cordero, el director deportivo, puede contar para hacerle hueco a las nuevas incorporaciones de este mercado invernal.

«Estamos en ello, esperemos que vengan lo antes posible. Aunque tenemos una plantilla competitiva para afrontar los próximos partidos», dijo ayer Manolo Herrero, entrenador del Murcia, al ser preguntado por los nuevos refuerzos. La marcha de Dani Pérez, que podría recalar en el Atlético Baleares, se une a las bajas de Jesús Alfaro, quien ha firmado con el Hércules, y de Héber Pena, quien ya entrena con el Melilla. Un número de ausencias que puede resultar un tanto elevado cuando apenas lleva el mercado una semana abierto, aunque cierto es que estos tres futbolistas ya habían perdido protagonismo en los planes de Herrero desde hace jornadas.

El primer 'fichaje' para esta segunda vuelta será el de Lucio Compagnucci. El centrocampista argentino no pudo participar en toda la primera vuelta pese a recalar en la Nueva Condomina a finales de agosto al no poder tramitar su ficha, sin embargo, ya está inscrito y podría tener sus primeros minutos el lunes ante el Sevilla Atlético en la Nueva Condomina (12.00 horas, La 7TV) si Herrero le incluye en la convocatoria. Compagnucci ocupa una de las seis fichas sub-23, por lo que el Murcia seguirá manteniendo las 'plazas' séniors. No obstante, Cordero no es partidario de plantillas saturadas, como afirmó en su presentación. «A veces para los entrenadores es mejor tener veinte jugadores que veintitrés», dijo el director deportivo.

La 'papeleta' de este mercado de enero para la secretaría técnica grana será solucionar la situación de Dani Aquino después de que el propio jugador haya solicitado al club que le deje marchar sin contraprestación económica para poder aceptar una oferta del extranjero. El Real Murcia, a día de hoy, cuenta con el atacante a todos los efectos, más aún después de enderezar la marcha en la clasificación gracias a sus goles, y solo estaría dispuesto a dejar marchar a Aquino si le ofrecen una cantidad económica similar a su cláusula, después de desembolsar el expresidente Víctor Gálvez treinta mil euros para que pudiera regresar a la capital del Segura el pasado verano, y adelantarle otros 40.000 de su contrato.

Uno de los primeros jugadores que podrían recalar en la Nueva Condomina es Nando García. El exjugador del Lorca FC se encuentra en la agenda de Cordero, como ya informó este diario, y pertenece a la disciplina del Alavés. Pero al no tener hueco en el equipo vitoriano, el pasado verano se marchó a jugar a la segunda división francesa con el Sochaux, que dirigía José Manuel Aira. Sin embargo, en diciembre todo ha dado un vuelco después de que el Alavés y el conjunto francés haya roto su relación, y ahora los vitorianos quieren recuperar a los distintos jugadores cedidos que envió en pretemporada a Francia.