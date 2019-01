El UCAM vuelve a derrapar en casa

La pérdida de su fortaleza defensiva, lo más preocupante.

El UCAM Murcia CB sufrió un nuevo varapalo en menos de una semana. En unos días ha pasado de hacer cuentas para poder pelear por un billete hacia la Copa del Rey a mirar de reojo a la zona baja de la clasificación. El equipo universitario volvió a cuajar ayer, al igual que ocurrió ante el Divina Seguros Joventut, otro mal partido en el Palacio, donde sus fallos defensivos y los constantes errores en ataque permitieron al Movistar Estudiantes llevarse un triunfo de forma cómoda (73-88). Y es que la fortaleza atrás de la que presume y caracteriza al UCAM en los últimos tiempos, volvió a quedar en evidencia ante un rival que llegó a la capital del Segura en puestos de descenso y con varios problemas tras los resultados de las últimas jornadas.

El conjunto madrileño rozó los noventa puntos y dejó bloqueado a un UCAM que tan solo intentó reaccionar a base de arreones. La zona planteada por Josep Berrocal, entrenador rival, sacó de sus casillas tanto al equipo murciano como a Javier Juárez, al quien la grada puso en el foco ayer al término del partido tras los dos resultados negativos encadenados en casa. Los universitarios no tuvieron en ningún momento las riendas y se jugaron a los puntos un duelo en el que sus anotadores pecaron demasiadas veces de individualismo ante la falta evidente de dirección. Y eso que en esta ocasión quien no tuvo problemas desde el tiro libre fue el UCAM, al finalizar el choque con un 85% de acierto por el 65% visitante. Rojas y Ovie Soko neutralizaron a Caner Medley en la lucha por el rebote, pero tanto Whittington como Arteaga fueron los que pusieron en aprietos a un juego interior murciano que tan solo asusta cuando Kevin Tumba se encuentra sobre el parqué.

Y eso que el UCAM arrancó el encuentro con la sensación de equilibrio en el ataque encontrando el acierto desde el perímetro con el primer triple de Soko y con un Tumba que aprovechó las ventajas ante Whittington (6-2). El equipo universitario movió bien el balón en los primeros compases, sin embargo, en algunos lanzamientos no tuvo suerte y Gentile acercó al Estudiantes desde el tiro libre tras un fantástico 'alley oop' entre Rojas y Tumba (12-7). Uno de los mayores peligros de los visitantes era Darío Brizuela, con el que se emparejó al principio con Kloof, pero un triple lejano del escolta adelantó al Estudiantes por primera vez en el partido para sumar ocho puntos en el primer cuarto (12-13).

La presencia de Caner Medley hacía daño en la pintura del UCAM y eso igualó todavía más el marcador después de que el ala-pívot sacase otra canasta con tiro adicional a un minuto y medio del segundo cuarto (17-20). Con las rotaciones, el equipo murciano perdió fluidez en ataque y Clavell castigó a los locales con un triple que obligó a Juárez a pedir tiempo muerto. Urtasun cortó la mala racha desde el perímetro tras una buena jugada de los universitarios y el UCAM reaccionó con otro triple lejanísimo de Milton Doyle sobre la bocina del primer cuarto tras una buena defensa (23-23).

Rudez abrió el segundo cuarto tras un triple de los visitantes, pero los desajustes defensivos seguían dando vida a su rival tras los primeros puntos de Booker (27-28). El base desatascó al UCAM con sus cambios de ritmo después de un triple de Whittington que encendió las alarmas. Y es que el acierto exterior del Estudiantes le permitió mantener a raya a los locales a cinco minutos del descanso (32-35). Kloof arregló una pérdida por un resbalón con un tapón espectacular a Hakanson, pero el triple posterior de Soko no entró y Caner Medley, a la contra, aprovechó su visita al tiro libre para ampliar la ventaja a menos de dos minutos para el descanso (36-42). Oleson abrió camino para el UCAM con un triple y Rojas recuperó el balón para que Soko, con un mate, levantase a la grada del Palacio y meter de nuevo en el partido a los suyos (41-42). Aunque Brizuela, desde el tiro libre, y Kloof, con una entrada a canasta, cerraron una apretada primera parte (43-44).

En los últimos veinte minutos se confirmaron los peores presagios. El UCAM no consiguió arreglar sus fallos durante el descanso y el Estudiantes lo aprovechó para llevar el partido a su terreno y darle la puntilla desde el perímetro. Whittington castigaba una y otra vez los errores en defensa de los locales y la falta de acierto en la canasta contraria condenó a los de Juárez (45-55). Dos canastas consecutivas de Gentile encendieron las alarmas en el Palacio y el equipo murciano no era capaz de superar la zona plantada por el Estudiantes. Las visitas al tiro libre de Soko y Rojas, tras dos jugadas repletas de garra en la zona rival, permitieron al UCAM acercarse al marcador (52-58). Fue ahí cuando llegaron los mejores minutos en defensa de los de Juárez, pero no se vieron recompensados por culpa de sus fallos en la canasta contraria.

Una antideportiva de Kloof elevó la distancia hasta los diez puntos (54-64), y pese a que el UCAM se llegó a acercar de nuevo, las prisas y la mala toma de decisiones comenzaron a lastrarle (61-68). Juárez intentó abrir el campo con Rudez y Soko como pareja interior e intentar buscar también la cuarta falta de Whittington tras la amenaza también de Arteaga a la eliminación. Un parcial de 6-0 liderado por Oleson y Soko dio esperanzas a los locales (67-68), pero el Estudiantes volvió a tomar impulso con el acierto de Cook y Gentile, lo que dejó muy tocados a los universitarios. Los de Juárez bajaron los brazos demasiado pronto y cada canasta rival era una losa que pesaba cada vez más y ni siquiera tenían oportunidad de poder levantar pensando en el 'average' (73-88).