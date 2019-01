El debate del '9' se reabre con el regreso de Luis Fernández

La segunda mitad del año 2018, la encargada de colocar al UCAM Murcia en lo más alto del grupo IV de Segunda División B, también ha sido especialmente funesta con las lesiones para el equipo universitario, sobre todo con sus delanteros. Tanto Titi como Manu Onwu y especialmente Luis Fernández se han visto frenados, desde que en el mes de julio arrancó la pretemporada, por algún tipo de lesión. Pero ahora, tras el parón navideño y los tres jugadores disponibles para el técnico universitario, Pedro Munitis, el debate por ser el '9' titular del UCAM vuelve a la palestra.

Desde que Manu Onwu fuera el delantero que eligió Munitis en la primera jornada de Liga frente al Linense, el propio atacante navarro ha sido el más utilizado por Munitis y el que menos afectado se ha visto por las lesiones. No obstante, más minutos -1.147 exactamente- y más oportunidades de demostrar sus cualidades no se han traducido en un mayor número de goles. Onwu, que especialmente durante el mes de octubre encontró su mejor nivel, ha marcado dos tantos y ha sido el delantero habitual durante la mejor racha de resultados de este curso para el UCAM. Posteriormente, su presencia en el once se ha visto más reducida, a la par que condicionada por problemas musculares.

En cuanto a Titi, el delantero de Los Dolores no ha conseguido encontrar su mejor ritmo de competición durante esta primera vuelta del campeonato. El murciano, que ha llegado a sufrir una rotura de fibras además de dos microrroturas distintas en las primeras jornadas, ha visto crecer su participación y mejorando sus sensaciones sobre el césped. En el encuentro frente al Atlético Sanluqueño, hace dos meses, marcó un hat-trick y se convirtió en el primer jugador en firmar tres tantos con la camiseta del UCAM Murcia en Segunda B.

Sin embargo, pese a que el jugador ha seguido mostrando sus grandes dotes de explosividad, regate y disparo, no ha conseguido volver a marcar, unos problemas de puntería que le han llevado a toparse contra los postes en varias ocasiones.

Por otra parte, Luis Fernández regresó a la disciplina del UCAM este verano tras haber superado su grave lesión de rodilla, la cual le apartó hasta nueve meses de los terrenos de juego. Sin embargo, otro tipo de problemas físicos, especialmente en el pubis, derivaron en una hernia inguinal que han mantenido al gallego en el dique seco desde mediados de septiembre hasta el reciente 22 de diciembre, fecha en la que regresó a la convocatoria del UCAM. Luis Fernández, pese a ello, ha participado en cuatro encuentros (299 minutos) y ha marcado dos tantos, demostrando que es un jugador llamado a marcar las diferencias en la categoría.

Por último, y no menos importante, otro delantero que no ha contado con muchas oportunidades como es el caso de Ismael ha entrado en los planes de Munitis especialmente como revulsivo. El murciano, que ha disputado 178 minutos en esta primera vuelta, marcó incluso el importante triunfo de la victoria en el Cartagonova allá por septiembre. Sin embargo, su buena predisposición y su trabajo no parecen convencer a un Munitis que no ha dado mucha cancha al joven jugador, pese a la cantidad de bajas que siempre han lastrado al UCAM Murcia. Ahora, con la llegada del mercado de invierno y vistas las buenas condiciones del jugador, Ismael, que ocupa ficha sub-23, podría optar por salir del club murciano en busca de más minutos.

Por tanto, el parón navideño parece haber llegado en un buen momento para que Munitis valore quién será su delantero más importante en la fase crucial de la temporada y, además, para que todos sus jugadores mejoren en el apartado físico. Este domingo, frente al Talavera a domicilio (17.00 horas), el líder UCAM y sus delanteros tienen ante sí la primera oportunidad para ganarse la confianza de su técnico a base de goles.