Aquino pone en jaque al Murcia

Desde Nueva Condomina solo aceptarían un traspaso por el jugador después de que Víctor Gálvez pagase 30.000 euros el pasado verano

Los caminos de Dani Aquino y el Real Murcia se volvieron a cruzar el pasado verano, y ambos estaban empeñados en demostrar que no todas las segundas partes deben acabar mal. Hasta ayer. El jugador murciano cerró el 2018 como un líder sobre el césped al echarse a las espaldas en el último mes al equipo y enderezar el rumbo en la clasificación del grupo IV Segunda B gracias a sus goles, pero abrió el nuevo año con un órdago al club con el que prácticamente rogaba su marcha en este mercado de invierno para poder aceptar una oferta de un equipo extranjero.

«Es una cuestión personal, quiero mucho al Murcia y ha sido una decisión tomada hace unos meses. Le he comunicado al club que quiero salir para poder buscar un futuro para mi familia y porque creo que es el momento de poder vivir una última experiencia lejos de España», sorprendió ayer Dani Aquino ayer en su encuentro con los medios de comunicación. El discurso del delantero giró en torno a su elevada ficha, ya que el Real Murcia podría verse aliviado económicamente con su salida. Sin embargo, desde la entidad murcianista se cuenta con Aquino para lo que resta de temporada. De hecho, después de estar al corriente en las nóminas en las últimas semanas, como el resto de la plantilla, desde Nueva Condomina solo se aceptaría su marcha si algún equipo paga su cláusula (unos 300.000 euros en Segunda B) o una cantidad cercana después de que Víctor Gálvez, expresidente del club grana, abonase 30.000 euros al Racing de Santander el pasado verano para poder traerle de nuevo a la capital del Segura y le adelantó a su vez al jugador unos 40.000 euros, como ya informó este diario.

«Hace unos días el club se reunió con la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) y le explicó que iba a primar lo económico por encima de lo deportivo, que cualquiera tendría la puerta abierta, pero conmigo no está ocurriendo. Quiero lo mejor para el Murcia, pero ante todo está mi familia», siguió explicando el jugador y añadió que «me hubiese gustado poder traer una oferta económica que beneficiase al club, pero tengo 28 años y soy un jugador más de Segunda B, eso es imposible».

Además, Dani Aquino contó con palabras de agradecimiento para el actual consejo de administración, liderado por el presidente José María Almela, aunque arremetió contra el notario Francisco Tornel (uno de los máximos accionistas tras la última ampliación de capital y miembro de la Plataforma de Apoyo al Real Murcia) y Pedro Cordero, actual director deportivo. «El club alega una cantidad muy alta para un jugador de 28 años en Segunda B, y yo alego que tengo un contrato muy alto y no voy jugar con el futuro de mi familia bajándome el sueldo, que tampoco me lo han pedido, que conste, pero me he ganado dentro de la humildad vivir mi última experiencia lejos de España. Espero que tengan humanidad dentro del negocio del fútbol, ya que la anterior directiva no tiene nada que ver con la actual, a excepción de Tornel y Cordero», afirmó el máximo goleador del Murcia esta temporada y continuó diciendo que «a día de hoy ellos dos son los que mueven el Murcia, Tornel no ha querido hablar con mi agente y me han llegado barbaridades que va diciendo. No me arrepiento de volver, pero me duele que todos los que han venido hayan querido sacar tajada de algo o utilizar al Murcia como una moneda de cambio».

Aquino, que no podrá jugar el próximo lunes 7 de enero ante el Sevilla Atlético en la Nueva Condomina (12.00 horas, La 7TV) por sanción, tras ver su quinta cartulina amarilla en el último partido ante el Melilla, también tuvo palabras para los aficionados del conjunto murciano. «No pretendo que me entiendan, sé que cada uno busca lo mejor para sí mismo y ellos quieren al mejor equipo y que estén los mejores jugadores, y me ha tocado a mí ser uno de ellos. Solo espero que respeten mi decisión porque muchos son padres y madres de familia y entenderán lo que digo. Todo el mundo busca para la mayor estabilidad y, sobre todo, vivir el día a día lo más tranquilo posible y no llegar al trabajo con un problema cada día en el que no sabemos que puede pasar ni hoy ni mañana», comentó.

Sobre Manolo Herrero, el jugador murciano señaló que «es el mejor entrenador a nivel personal que he encontrado en mi vida, entiende las situaciones de cada uno y las dificultades del fútbol. Sabe de qué va esto y cuando le comenté todo entendió perfectamente que quiera buscar lo mejor para mi familia, por lo que le estoy muy agradecido por todos estos meses en los que ha estado a muerte con la plantilla», concluyó ayer Aquino en su encuentro con los medios.