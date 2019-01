Dani Aquino pide abandonar el Real Murcia

Dani Aquino quiere abandonar el Real Murcia. Así lo ha comunicado el futbolista en su encuentro con los medios de comunicación, donde ha desvelado que su intención es la de marcharse a un equipo extranjero y liberar al club grana de su alta ficha después de los problemas económicos que han azotado a la Nueva Condomina en los últimos meses. "Es una cuestión personal, quiero mucho al club y ha sido una decisión de unos meses atrás. He comunicado que quiero salir para poder buscar un futuro para mi familia. Me hubiese gustado poder contar una oferta económica que beneficiase al Murcia, pero tengo 28 años y es imposible", dijo el futbolista y añadió que "le he pedido al club que me deje salir para poder competir fuera de España".

El jugador murciano aseguró que el club le ha pagado "todo lo que le debía hasta ahora" aunque cargó contra Francisco Tornel, uno de los máximos accionistas y miembro de la PARMU, y Pedro Cordero, actual director deportivo. "Ellos saben que no están haciendo las cosas bien, no están siendo humanos, están utilizando al Murcia como un negocio y me gustaría que las cosas fueran fáciles para todos. El club no me deja marchar y es una decisión que tengo que tomar con mi familia. La AFE tuvo una reunión con el club hace poco, y el Murcia le dijo que iban a premiar lo económcio ante lo deportivo y conmigo no se está cumpliendo", comentó.

Dani Aquino confirmó que ya cuenta con una oferta para poder marcharse al extranjero y ese es su deseo tras regresar al Murcia el pasado verano.