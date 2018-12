Una despedida sin champán

Decía Leo Messi en una entrevista al diario Marca esta semana que «en un penalti tienes mucho más que perder que ganar, porque el que chuta está más obligado a meter que el portero a parar». Algo así debe pensar el UCAM Murcia CB cada vez que encara la línea de los tiros libres, porque ayer volvió a echar de menos su escaso acierto (59%) desde los 4,60 metros en la ajustada derrota ante el Divina Seguros Joventut (73-78). El conjunto universitario despidió el 2018 con un sabor amargo después de una segunda parte en la que no fue el equipo de las últimas jornadas. Con desajustes en defensa y sin ideas en ataque, la Penya no dudó en hacer sangre a un UCAM que en los veinte minutos había sido capaz de frenar a Nico Laprovittola y compañía.

Con el resultado de ayer, con un ambiente crispado por algunas decisiones rigurosas tomadas por los árbitros que encendieron a la grada, las opciones de poder luchar por un billete para la Copa del Rey se complican todavía más para un equipo que este jueves volverá al Palacio para disputar la jornada aplazada en su calendario (jornada 2) ante el Movistar Estudiantes. El UCAM acabó cerrando el año sin brindis, con el champán en la nevera, y con un juego irregular después de la mejoría de las últimas semanas. Y es que el paso por vestuarios ayer, al contrario que en otras ocasiones, acabó trastocando los planes del cuadro murciano.

El Joventut volvió al parqué del Palacio con las ideas más claras, más compacto y con la intención de cambiar el guión. Los planes ofensivos del UCAM tan solo funcionaban a campo abierto, y eso que en varias ocasiones la suerte tampoco estuvo de su lado en oportunidades claras donde el balón no entró. Cuando los de Javier Juárez lograron reaccionar e igualaron el marcador, a cinco minutos del final, el escenario tampoco fue el propicio para los visitantes, al decidirse media victoria desde el tiro libre, el principal talón de Aquiles en los últimos tiempos del UCAM. Ahí estuvo mucho más acertado el Joventut, con Marko Todorovic y Nico Laprovittola como referentes -a pesar de que entre ambos fallaron siete lanzamientos- junto a un Shawn Dawson que firmó la mitad de sus puntos (11) desde esa distancia. Y eso que todo parecía empezar bien para el UCAM cuando su defensa se impuso en los primeros minutos al dejar al Joventut casi cuatro minutos sin anotar. No obstante, eso no fue suficiente para que los universitarios contasen con su primer colchón de puntos tras las canastas de Rojas y Kloof (4-0). Nico Laprovittola tuvo mucha dificultades para encontrar espacios, hasta que llegaron los primeros puntos visitantes por mediación del base argentino tras un triple de Oleson al que contestó Harandogy (7-6).

Con las rotaciones, los de Javier Juárez dieron más sensación de peligro en campo contrario, a pesar de que no pudieron culminar dos contragolpes y varias oportunidades, como un triple de Urtasun, que repelió el aro (11-8). El marcador pudo ser más cómodo para el UCAM al término del primer cuarto si hubiese finalizado esas acciones y Delía, con un mate y un tapón a Laprovittola, cerró los primeros diez minutos pese a la última canasta de Marko Todorovic (13-10).

Un triple de Rudez abrió un segundo cuarto en el que llegaron los problemas para el UCAM. El pívot de la Penya hizo mucho daño en la zona durante estos minutos, en los que consiguió anotar la mitad de puntos de su equipo, para adelantar por primera vez al Joventut en el marcador (20-21).

Javier Juárez volvió a mover sus piezas y con el quinteto inicial en pista llegó la reacción al subir la intensidad en defensa. La presencia de Tumba en la pintura daba más seguridad a los locales y Soko, con un espectacular mate, junto a Oleson, crearon la asociación perfecta en campo abierto y ambos llevaron al UCAM a contar con una ventaja de siete puntos (28-21). Fue entonces cuando el equipo de Carles Durán reaccionó por mediación de Harangody en la zona, pero de nuevo apareció el poderío físico de los murcianos después de un triple -más canasta adicional- de Oleson. El escolta falló el tiro libre, pero Rojas capturó el rebote provocando la tercera falta de Dawson y poniendo el punto y final a una acción con un botín de cinco puntos antes del descanso (35-30).

Pero ahí fue cuando se comenzó a acabar el partido para el UCAM. Las faltas se convirtieron en el peor enemigo de los murcianos, al entrar en bonus tras cuatro minutos de la segunda parte, y un parcial de 5-14 permitió al Joventut cambiar el guión. Todorovic y Dawson, desde el tiro libre, crearon demasiadas dificultades al UCAM en defensa y Juárez movió el banquillo en busca de la reacción con la entrada de un Emanuel Cate que hasta entonces no había entrado a pista (40-46). El pívot rumano consiguió sacar un '2+1' en su primera acción, pero no pudo frenar a Todorovic en la canasta contraria más tarde. Un espectacular triple de Rudez, que se sacó de la chistera ante la amenaza de la bocina, fue respondido rápidamente con una canasta y tiro adicional de Todorovic que dejaba todo igual y, segundos después, Mathias aprovechó un desajuste defensivo para anotar un triple desde la esquina antes de que López Arostegui cerrase el tercer cuarto desde el tiro libre (49-56).

Un triple de Todorovic ponía las cosas más cuesta arriba para los universitarios a falta de cinco minutos para el final (55-67), pero fue ahí cuando el equipo murciano tiró de casta para intentar recortar el marcador. El partido se decidió en las visitas al tiro libre, y a pesar de los fallos, los de Juárez contaron con opciones (66-69). Sin embargo, algunas decisiones rigurosas para la grada del Palacio por parte de los colegiados crisparon más el ambiente. Un triple de Rudez volvía a dar vida al UCAM a falta de 16 segundos (71-73), pero con una antideportiva de Doyle -similar a alguna que ya ha cometido este año- se acabó el choque (73-78).