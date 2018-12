El UCAM cae ante el Joventut en el Palacio en un final con polémica

El UCAM Murcia CB ha caído en el Palacio frente al Divina Seguros Joventut y se complican sus opciones de poder acudir a la Copa del Rey (73-78). Los universitarios volvieron a caer en casa tras un encuentro que estuvo marcado en la segunda parte por algunas decisiones rigurosas de los colegiados que crisparon a los aficionados en un apretado desenlace. No obstante, el choque, marcado durante los cuarenta minutos por las defensas, se decidió desde el tiro libre, donde los universitarios tan solo contaron con un 59% de acierto siendo el máximo talón de Aquiles está temporada. Soko y Kloof fueron los máximos anotadores por parte local, una faceta que dominaron en el apartado visitante Todorovic (21) y Laprovittola (19).

PRIMER CUARTO

La defensa del UCAM Murcia fue la que se impuso en los primeros minutos al dejar al Joventut casi cuatro minutos sin anotar. No obstante, eso no fue suficiente para que los universitarios contasen con su primer colchón de puntos tras las canastas de Rojas y Kloof (4-0). Nico Laprovittola encontró mucha dificultades para encontrar espacios hasta que llegaron los primeros puntos visitantes por mediación del base argentino tras un triple de Oleson al que contestó Harandogy (7-6). Con las rotaciones, los de Javier Juárez dieron más sensación de peligro en campo contrario, a pesar de que no pudieron culminar dos contragolpes y varias oportunidades, como un triple de Urtasun, que repelió el aro (11-8). El marcador pudo ser más cómodo para el UCAM al término del primer cuarto si hubiese finalizado esas acciones y Delía, con un mate y un tapón a Laprovittola, cerró el primer cuarto pese a la última canasta de Todorovic (13-10).

SEGUNDO CUARTO

Un triple de Rudez abrió un segundo cuarto en el que llegaron los problemas para el UCAM. Marko Todorovic hizo mucho daño en la zona durante estos minutos, en los que consiguió anotar la mitad de puntos de su equipo (10), para adelantar por primera vez al Joventut en el marcador (20-21). Javier Juárez volvió a mover sus piezas y con el quinteto inicial en pista llegó la reacción al subir la intensidad en defensa. Soko, con un espectacular mate, y Oleson crearon la asociación perfecta en campo abierto y ambos llevaron al UCAM a contar con una ventaja de siete puntos (28-21). Fue entonces cuando el equipo de Carles Durán reaccionó por mediación de Harangody en la zona, pero de nuevo apareció el poderío físico del UCAM después de un triple más canasta adicional de Oleson. El escolta falló el tiro libre, pero Rojas capturó el rebote provocando la tercera falta de Dawson y poniendo el punto y final a una acción de cinco puntos para los locales (35-30). Los de Juárez contaron con la última posesión de la primera parte, pero el lanzamiento de Kloof no tocó aro.

TERCER CUARTO

Un triple de Morgan y dos puntos de Oleson abrieron una segunda parte en la que llegaron los problemas para el UCAM. Las faltas se convirtieron en el peor enemigo de los murcianos, al entrar en bonus tras cuatro minutos, y un parcial de 5-14 permitió al Joventut cambiar el guión. Todorovic y Dawson, desde el tiro libre, crearon demasiadas dificultades al UCAM en defensa y Juárez movió el banquillo en busca de la reacción con la entrada de Cate (40-46). El pívot rumano consiguió sacar un '2+1' en su primera acción en la pista, pero no pudo frenar a Todorovic en la canasta contraria más tarde. Un espectacular triple de Rudez, que se sacó de la chistera ante la amenaza de la bocina, fue respondido rápidamente con una canasta y tiro adicional de Todorovic que dejaba todo igual y, segundos después, Mathias aprovechó un desajuste defensivo para anotar un triple desde la esquina antes de que López Arostegui cerrase el tercer cuarto desde el tiro libre (49-56).

ÚLTIMO CUARTO

A falta de siete minutos para el final, el UCAM perdía por siete puntos de diferencia (51-60) aunque nunca se dejó ir en el partido. Un triple de Todorovic ponía las cosas más cuesta arriba para los universitarios a falta de cinco minutos (55-67), pero fue ahí cuando el equipo murciano tiró de casta para intentar recortar en el marcador. El partido se decidió en las visitas al tiro libre, el talón de Aquiles del UCAM esta temporada, pero todavía así los de Juárez contaron con opciones (66-69). Sin embargo, cada vez que se acercaba en el marcador alguna decisión rigurosa de los colegiados crispaba al UCAM y a un Palacio que estalló con las protestas. Todavía más cuando un triple de Rudez a falta de 16 segundos volvía a dar opciones al UCAM (71-73) y en esa misma acción se señaló una antideportiva a Milton Doyle qeu acabó decantando el choque (73-78).