Reforzar la defensa, prioridad de Reverte en el mercado invernal

Los entrenadores y los directores deportivos son los que mejor conocen las carencias de sus plantillas. Por eso, durante los primeros meses de la competición, sus miradas siempre están puestas en enero, cuando se abre la posibilidad de reforzar aquellas líneas que en verano quedaron más desnudas o que en la primera vuelta del campeonato liguero no han dado la talla. Son los equipos con problemas en la clasificación los que más se agarran a este segundo periodo de fichajes, sin embargo, los primeros de la tabla tampoco quieren quedarse atrás. Esa es la situación del UCAM Murcia. La plantilla universitaria se ha ido de vacaciones navideñas como líder del Grupo IV, pero en los despachos de La Condomina la actividad no se ha frenado. El próximo miércoles se abrirá el mercado invernal, y Pedro Reverte, director deportivo del conjunto murciano, no quiere perderse una periodo al que siempre acude.

En la lista de prioridades del lorquino aparece la contratación de un central y de un lateral sub-23, y es que en la primera vuelta del campeonato, a la que solo le resta un partido, Pedro Munitis ha tenido que improvisar su línea de atrás. La lesión de larga duración de Fran Pérez, que a finales de agosto se conocía que se perderá toda la temporada, y las continuas molestias físicas de Antonio Amaya no han ayudado. Este último, que incluso pasaba este mismo mes por el quirófano para intentar acabar con los problemas que tiene en su tobillo izquierdo, no podrá volver hasta finales del mes de enero.

Sin los dos centrales llamados a ser titulares, Pedro Munitis tuvo que improvisar, apostando por el lateral Carlos Moreno como central y dando confianza al canterano Javi Fernández, y de momento el experimento está dando resultado. El UCAM lleva quince goles encajados, aunque los otros cinco primeros clasificados le mejoran en esa estadística.

Para ganar en competencia y evitar problemas si uno de los dos zagueros titulares se lesiona, la dirección deportiva del club universitario, encabezada por Pedro Reverte, tiene como objetivo la contratación en este mercado invernal de un central de garantías. Aunque también se quiere fichar a un lateral sub-23 que engorde una zona que es fundamental cuidar para tener posibilidades de ascenso a Segunda.

La intención tanto de Reverte como de Munitis es que los ajustes sean mínimos, y que sirvan para mejorar lo que ya hay. Sin embargo, desde el club universitario no se descarta que conforme vaya avanzando el mercado y se conozcan los descartes de otros clubes se pueda ampliar la lista de deseos, ya que, según indican, siempre puede surgir alguna opción interesante.

Como la mayoría de equipos de Segunda B, la dirección deportiva también está atenta a los nombres de los delanteros que puedan buscar nuevos destinos en esta ventana de fichajes. El UCAM es el segundo equipo más goleador del Grupo IV (28 tantos), solo superado por el FC Cartagena, sin embargo sus buenos números en ataque se deben más a la contribución de toda la plantilla que al acierto de sus delanteros. Con Luis Fernández fuera por lesión -se espera que vuelva en enero- y con Onwu lejos de su mejor momento de forma, Pedro Munitis ve con buenos ojos la posibilidad de, una vez completada la defensa, reforzar el ataque y aumentar las opciones de una plantilla que en verano partía en desventaja por la gran reducción de su presupuesto, pero que se ha ido al parón navideño líder con 37 puntos, los mismos que el Melilla y uno más que el FC Cartagena, que es tercero.