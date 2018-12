Joaquín Medina: "Jamás le podré devolver al golf todo lo que me ha dado"

Joaquín Medina, murciano de 47 años, con hándicap de juego 18, o como él dice «una por hoyo» ha trabajado en Las Pinaillas y La Peraleja, actualmente es director en Golf Altorreal y desde la experiencia adquirida a lo largo de su vida profesional reflexiona para este diario sobre su campo, el golf murciano y su futuro.



Hablemos de su pasado más reciente.

Altorreal, en los 4 últimos años, ha mejorado tanto en el aspecto social como deportivo, pero creo que aún le queda mucho recorrido, el objetivo es hacer un campo de primera con unas instalaciones excepcionales en la que los socios estén cómodos.

¿Qué proyectos tiene para el nuevo año?

Deportivamente, vamos a seguir acogiendo los mejores circuitos y torneos a nivel nacional con las primeras marcas. La novedad para 2019 será la inclusión de dos competiciones con patrocinadores muy implicados en el mundo del golf como Jaguar y BMW.

¿Y respecto a las instalaciones, habrá novedades?

Estamos realizando un estudio porque tenemos la necesidad de reformar y rejuvenecer nuestros greenes, para ello estamos buscando cual puede ser la mejor opción. Además, queremos mejorar el terreno de juego desde el punto de vista paisajístico.

¿Le queda algo pendiente por cumplir en Golf Altorreal?

Hay un dato que queremos cambiar y es que el 60% de nuestros jugadores son senior, nos gustaría equilibrar estas cifras y para ello vamos a promocionar el golf dentro de nuestro arco de actuación e intentar que llegue a más gente. Las campañas que tendrán lugar en 2019 estarán encaminadas a crear nuevos aficionados al golf, trasmitiendo que este deporte es salud, calidad de vida y familia, queremos que la gente descubra qué es el golf.

¿Qué me puede contar de la Escuela de Golf Altorreal?

Estamos muy orgullosos de nuestra escuela, tenemos un gran equipo de profesionales que a día de hoy instruyen a 130 niños y 40 adultos, los fines de semana el campo de prácticas está lleno. Además, continuamos con las escuelas de personas con discapacidad, el golf es solidario y generoso.

¿Cómo ve el futuro del golf en la Región de Murcia?

El golf es uno de los motores económicos de nuestra región y la capacidad de seguir aportando riqueza es muy importante. Actualmente estamos trabajando con la Comunidad Autónoma para convertir a Murcia en un destino turístico real de golf, indudablemente tenemos un hándicap, somos una región uniprovincial, a diferencia de Andalucía o la Comunidad Valenciana, a pesar de ello proporcionalmente no estamos muy lejos de alcanzar los mismos números.

¿Qué se puede hacer para aumentar esas cifras?

Nuestra apuesta es seguir trayendo más visitantes a nuestra Región y a la vez procurar que estos aumenten el gasto, para ello estamos trabajando con la Consejería de Turismo, su buen trato y cercanía me hacen pensar que esta colaboración dará sus frutos. En la Región de Murcia hace falta un gran acontecimiento golfístico, continuado en el tiempo, que implique a todos los campos, con el fin de posicionarnos dentro del circuito europeo.

¿Estamos preparados para ese gran evento golfístico?

Es fundamental el desarrollo de las infraestructuras, que lleguen vuelos al aeropuerto y se termine la construcción del AVE, así se animará la inversión en la región, con más hoteles y restaurantes competitivos, esto atraería empresas que querrían invertir en el golf murciano. Tenemos una región maravillosa desde el punto de vista turístico con un clima excepcional. No podemos olvidarnos tampoco del turismo residencial, en la región hay muchos y muy buenos resorts de golf que constituyen un producto muy interesante para muchos turistas

Para finalizar ¿Qué le ha enseñado el golf en su vida profesional?

He aprendido que el socio se debe sentir cómodo en su club, como si estuviera en casa, para ello cuento con cerca de 40 trabajadores que son lo mejor de este mundillo. Indudablemente jamás la podré devolver al golf lo que me ha dado, la gente que he conocido es increíble, he vivido experiencias únicas y que serán inolvidables.