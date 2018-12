Un gesto de futbolistas ´grandes´

La Federación Murciana de Fútbol cumple así con un acto solidario que nunca falta en su calendario

Cuando llegan estas fechas todo el mundo se vuelve un poco más sensible y la Federación Murciana de Fútbol no ha querido faltar a su cita solidaria de todas las Navidades organizando una visita de algunos de los jugadores y jugadoras más importantes de la Región para arrancar una sonrisa de la cara de unos pequeños que tienen que pasar estas fechas de una manera diferente a la mayoría de sus compañeros en la zona infantil del Hospital Virgen de La Arrixaca. Aunque este 2018 solo han acudido cuatro protagonistas a la llamada de la Murciana, lo cierto es que todos dejaron bien claro que no solo son 'grandes' dentro del campo, ya que también exhibieron su compromiso fuera del mismo.

De esta manera, la comitiva iba dirigida un poco por el más experimentado, el muleño Pedro León. El jugador del Eibar y ex del Real Madrid, entre otros clubes, es uno de los que nunca falta a esta cita, aunque esta vez su cara no expresaba la felicidad de otras veces, ya que el polivalente centrocampista ha sufrido un 2018 plagado de lesiones que quiere olvidar cuanto antes. «Yo vengo siempre encantado por ayudar y cada que me llama la Federación, de hecho son los tres años con el Murcia y hasta ahora los que no he fallado, en total 16 años en los que no estoy faltando a esta cita tan importante», explicó Pedro León antes de comenzar la visita a unos pequeños y pequeñas que les toca pasar estas fechas acompañados de sus seres queridos, eso sí, pero en otro lugar bien distinto a sus hogares.

Uno que tampoco falta nunca es el santomerano Toché, actualmente en el Real Oviedo y un futbolista de los que siempre está en este tipo de actos cuando se le requiere.

La otra cara 'estrella' que acudió también mostrando su solidaridad fue la yeclana Eva Navarro, quien este año ha conquistado la medalla de oro en el Mundial sub-17 de fútbol luciendo el brazalete de capitana: «Para mí es un orgullo que se hayan acordado de mí para algo tan importante y gratificante como es una iniciativa de este tipo».

La jugadora del Levante también comentó que «este 2018 va a ser inolvidable para mí y no pienso borrarlo nunca de mi memoria por todo lo que he conseguido».

El tercer representante del fútbol regional fue una de las actuales promesas que poco a poco va haciéndose un hueco en el panorama nacional. El joven futbolista Toni Villa, que defiende los colores del Valladolid y que lleva este curso 16 partidos como titular en Primera División, tampoco puso ningún problema para arrimar el hombro en esta tradicional cita solidaria que organiza la Federación Murciana pensando en que los niños y niñas hospitalizados pasen un rato agradable con la visita de deportistas muy 'grandes'.