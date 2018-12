Un 2019 para empezarlo con buen pie

Los cambios que sufra la plantilla en enero determinarán si aumenta o disminuye el nivel actual de un proyecto deportivo que ha pasado a un segundo plano.

Todos los partidos son complicados en Segunda B y en cualquier categoría, pero si el Real Murcia va a arrancar 2019 disputando dos encuentros como local y en las cuatro siguientes jornadas se va a medir a rivales que están por debajo suyo en la clasificación, en la mente de todos los aficionados no hay otra idea que no sea empezar 2019 como va a terminar 2018, con tres victorias consecutivas que han conseguido frenar en seco la grave crisis de seis semanas sin ganar que vivieron los pupilos de Manolo Herrero. A pesar de no haber dado la talla ante los rivales más poderosos con derrotas ante el Cartagena y el UCAM, las tres últimas semanas han supuesto nueve puntos tras doblegar al Almería B, al Malagueño y al entonces líder Melilla.

Ahora bien, viendo los antecedentes, si resulta que los dos próximos rivales que van a visitar Nueva Condomina de manera consecutiva en enero van a ser el Sevilla Atlético y el Sanluqueño, uno que lucha por salir del descenso y otro que está demasiado cerca de la zona peligrosa, el objetivo no puede ser otro que tratar de completar otro pleno. Además, la última victoria del año en casa del Melilla debe ser un chute de autoestima importante para un equipo que parece despedir este año olvidando esa crisis que tan preocupada tenía a los aficionados. Villanovense y Badajoz serán los siguientes adversarios para un Murcia que, haga lo que haga con su plantilla, afronta un calendario en teoría suave para tratar de empezar el año como lo terminó, con una buena racha de victorias que permitan al equipo no descolgarse de la parte alta de la clasificación.

Otra cuestión primordial es si el equipo que se mida a los siguientes rivales se va a parecer mucho o poco al actual, ya que el nuevo director deportivo, Pedro Cordero, ha llegado para pasar la 'tijera' en el caso de algunos contratos muy elevados y jugadores a los que se les va a intentar buscar una salida. El hecho de que la nueva directiva y el propio director deportivo hayan expresado su opinión de que «la viabilidad del club está muy por encima del proyecto deportivo» sí que ha generado ciertas dudas en los seguidores, quienes se preguntan cómo quedará finalmente una plantilla millonaria confeccionada el pasado verano a base de talonario y que ahora es insostenible para un club como el Murcia actual.

«Hasta el 31 de enero no podré decir si el equipo sigue optando al ascenso u otros objetivos», dijo en su presentación un Pedro Cordero que no lo va a tener sencillo para tratar de 'cortar' algunos contratos con cifras realmente elevadas.

Actualmente los jugadores están de vacaciones y tienen entrenamiento voluntario el 30 y el 31 de diciembre, aunque se tienen que incorporar el 2 de enero de manera oficial. El vestuario se ha ido a descansar un poco revuelto asumiendo que es posible que algunos compañeros en este tramo de Liga ya no aparezcan por las instalaciones de Cobatillas cuando se regrese al trabajo. El extremo Héber Pena y el central Dani Pérez son dos de esos nombres que ya están puestos en la rampa de salida de la dirección deportiva.